Ajax heeft de onderhandelingen over contractverlenging met André Onana gestaakt. Beide partijen hebben geen overeenstemming gevonden, waardoor de Kameroense doelman mogelijk transfervrij vertrekt uit Amsterdam.

Onana werd in februari voor een jaar geschorst wegens een dopingovertreding. Ajax had goede hoop zijn tot medio 2022 lopende verbintenis open te breken en voor meerdere jaren te verlengen, maar Onana lijkt dat niet te zien zitten.

"De huidige stand van zaken is eigenlijk niet supergoed. We komen er niet uit en zijn gestopt met de onderhandelingen", zei directeur spelerszaken Marc Overmars vlak voor de bekerfinale tussen Ajax en Vitesse tegen ESPN.

"Het zou kunnen dat hij volgend jaar transfervrij vertrekt. Ik weet niet of hij daarop uit is. Misschien probeert hij komende zomer een transfer te maken. Hij heeft het recht om dit jaar uit te zitten. Het is jammer dat we er niet uit zijn gekomen."

Zoals het er nu voorstaat mag Onana pas volgend jaar februari weer een wedstrijd spelen. Ajax vecht de straf nog wel aan bij het sporttribunaal CAS. Het is nog niet bekend wanneer er een uitspraak wordt gedaan. Onana beweert onschuldig te zijn.

De 25-jarige Onana is sinds het seizoen 2016/2017 een vaste waarde bij Ajax. Hij kwam tot dusver tot 204 officiële duels. Maarten Stekelenburg vervangt hem sinds februari onder de lat en maakt vooralsnog een sterke indruk.