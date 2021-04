Ajax begint zondag zonder David Neres aan de KNVB-bekerfinale in De Kuip tegen Vitesse. Antony en Dusan Tadic krijgen van trainer Erik ten Hag de voorkeur op de vleugels, terwijl er bij Vitesse geen verassingen zijn.

Afgelopen donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma was Neres nog basisspeler. Tegen Vitesse mag spits Sébastien Haller, die Europees niet speelgerechtigd was, weer spelen en dat gaat ten koste van de 24-jarige Braziliaan.

Rechtsback Devyne Rensch keert ook terug in de basis bij Ajax, nadat hij tegen AS Roma een schorsing uitzat. Sean Klaiber, die in Rome geblesseerd uitviel, zit op de bank.

Jurriën Timber, Lísandro Martínez en Nicolás Tagliafico completeren de defensie van Ajax en op het middenveld starten Edson Álvarez, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch.

Vitesse jaagt op tweede beker

Bij Vitesse is zoals verwacht Danilho Doekhi terug in de basis. De verdediger is hersteld van een griep die hem vorige week de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag kostte. Trainer Thomas Letsch heeft voor zijn gebruikelijke opstelling gekozen.

De eindstrijd in De Kuip begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Het is de vijfde bekerfinale voor Vitesse, dat de 'zilveren dennenappel' alleen in 2017 won. Recordhouder Ajax staat voor de 26e keer in de bekerfinale en won het toernooi al negentien keer.

De finale wordt de tiende bekerconfrontatie en de eerste eindstrijd ooit tussen Ajax en Vitesse. Ajax won zes van de voorgaande bekerduels en drie keer stapte Vitesse als winnaar van het veld.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Dasa, Rasmussen, Bazoer, Wittek; Tronstad, Tannane, Bero; Broja, Openda.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.