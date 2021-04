Manchester United heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Burnley geen steken laten vallen. Mede dankzij een assist van invaller Donny van de Beek werd Burnley op Old Trafford met 3-1 verslagen. In de FA Cup bereikte Leicester City de finale en in Duitsland was Erling Haaland weer eens trefzeker voor Borussia Dortmund.

Van de Beek mocht pas zes minuten voor tijd komen opdraven als vervanger van Marcus Rashford. De oud-Ajacied luisterde zijn verjaardag - hij werd zondag 24 - op met een afgemeten assist op Edinson Cavani. De Uruguayaan kon zo diep in blessuretijd de eindstand bepalen op 3-1.

De hoofdrol bij de thuisclub was echter voor Mason Greenwood. De negentienjarige aanvaller opende vroeg in de tweede helft de score en maakte er zes minuten voor tijd 2-1 van. James Tarkowski had Burnley in de vijftigste minuut langszij gebracht.

Manchester United staat stevig op de tweede plaats in de Premier League, al is de achterstand op koploper Manchester City met acht punten aanzienlijk. De bovenste vier clubs in Engeland plaatsen zich voor de Champions League.

Arsenal viert diep in blessuretijd de gelijkmaker tegen Fulham. Arsenal viert diep in blessuretijd de gelijkmaker tegen Fulham. Foto: ANP

Arsenal voorkomt in extremis nederlaag

Arsenal voorkwam eerder op de dag ternauwernood een nederlaag. De nummer negen speelde in extremis met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Fulham.

Arsenal leek na de 0-1 na een uur spelen van Josh Maja uit een strafschop de dertiende competitienederlaag van het seizoen moeten incasseren, maar in de 97e minuut maakte Edward Nketiah nog de 1-1.

Bij Fulham ontbrak Kenny Tete. De 25-jarige verdediger, die bij de start van de WK-kwalificatie deel uitmaakte van de selectie van het Nederlands elftal, testte positief op het coronavirus.

Leicester City viert de treffer van Kelechi Iheanacho. Leicester City viert de treffer van Kelechi Iheanacho. Foto: ANP

Leicester City bereikt finale FA Cup

In de FA Cup plaatste Leicester City zich voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis voor de finale. De ploeg van manager Brendan Rodgers was op Wembley met 1-0 te sterk voor Southampton.

Kelechi Iheanacho kroonde zich tot matchwinner door tien minuten na rust het enige doelpunt van de wedstrijd te maken. De Nigeriaan vond het net uit een rebound.

Leicester, dat de vorige vier FA Cup-finales verloor, staat in de eindstrijd tegenover Chelsea. De Londenaren wonnen zaterdag in de andere halve eindstrijd met 1-0 van Manchester City.

Erling Haaland was met twee doelpunten belangrijk voor Dortmund. Erling Haaland was met twee doelpunten belangrijk voor Dortmund. Foto: ANP

Haaland na maand weer trefzeker voor winnend Dortmund

In Duitsland was Erling Haaland na een maand droog gestaan te hebben weer eens beslissend voor Borussia Dortmund. Met twee doelpunten loodste de Noorse spits zijn club met 4-1 langs Werder Bremen.

De thuisclub kwam nog wel op achterstand door toedoen van voormalig Vitesse-speler Milos Rashica. Na de gelijkmaker van Giovanni Reyna nam Haaland Dortmund bij de hand. Hij benutte in de 34e minuut een penalty en maakte er vier minuten later 3-1 van. Mats Hummels bepaalde vlak voor tijd de eindstand.

Borussia Dortmund werd eerder deze week in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Manchester City. Het is nog lang niet zeker dat de club volgend seizoen een herkansing krijgt. Met nog vijf wedstrijden te gaan staat Dortmund slechts vijfde, waar een plaats bij de eerste vier vereist is voor een Champions League-ticket.

