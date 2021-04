Paris Saint-Germain heeft zondag ternauwernood duur puntenverlies voorkomen in de strijd om de titel in de Ligue 1. De nummer twee won na een knotsgekke slotfase met 3-2 van AS Saint-Étienne.

PSG, waar trainer Mauricio Pochettino een aantal spelers rust gaf en dat niet kon beschikken over de geschorste Neymar, maakte pas in de 96e minuut de winnende 3-2. Mauro Icardi werd de grote man, nadat vlak daarvoor Ángel Di María de lat had geraakt.

Alle goals vielen in het laatste kwartier. PSG kwam in de 78e minuut op achterstand door Denis Bouanga. Kylian Mbappé zorgde vervolgens voor de 1-1 én de 2-1 (strafschop), maar in de 92e minuut werd het 2-2 door Romain Hamouma. Icardi bespaarde PSG alsnog een forse domper.

PSG verkleinde daardoor de achterstand op koploper Lille OSC tot één punt. De verrassende lijstaanvoerder moest vrijdag genoegen nemen met een teleurstellend 1-1-gelijkspel in eigen huis tegen Montpellier.

De race om het kampioenschap is voor het eerst in jaren weer spannend in Frankrijk. Ook AS Monaco (op vijf punten van Lille en wedstrijd minder gespeeld) en Olympique Lyon (op zes punten en duel minder gespeeld) doen nog volop mee. PSG pakte in de afgelopen drie jaar onbedreigd de titel.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1

Arsenal speelt in extremis gelijk

Arsenal voorkwam ternauwernood een nederlaag in de Premier League. De nummer negen speelde in extremis met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Fulham.

Arsenal leek na de 0-1 na een uur spelen van Josh Maja uit een strafschop de dertiende competitienederlaag van het seizoen moeten incasseren, maar in de 97e minuut maakte Edward Nketiah nog de 1-1.

Bij Fulham ontbrak Kenny Tete. De 25-jarige verdediger, die bij de start van de WK-kwalificatie deel uitmaakte van de selectie van het Nederlands elftal, testte positief op het coronavirus.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League