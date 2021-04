Bayern München gaat zich pas aan het eind van de maand buigen over het verzoek van Hans-Dieter Flick om zijn doorlopende contract te laten ontbinden. De club is bovendien niet blij dat de trainer voor zijn beurt heeft gesproken.

Flick liet zaterdag na de met 2-3 gewonnen uitwedstrijd tegen VfL Wolfsburg aan Duitse media weten aan het eind van het seizoen te willen vertrekken bij de Duitse koploper. Zijn verbintenis loopt nog door tot medio 2023.

In een verklaring meldt de clubleiding dat Flick eerder had beloofd zijn vertrekwens voorlopig intern te houden, om de voorbereiding op de wedstrijden tegen Wolfsburg, Bayer Leverkusen en FSV Mainz 05 niet te verstoren. Beide partijen zouden na het duel met Mainz op 24 april weer in gesprek gaan.

"Bayern keurt de eenzijdige communicatie van Hansi Flick af en zet de besprekingen zoals afgesproken na de wedstrijd tegen Mainz voort", meldt het bestuur.

Kandidaat voor opvolging Löw als bondscoach

Flick wordt gezien als een belangrijke kandidaat om na de zomer bondscoach van Duitsland te worden. Joachim Löw liet onlangs weten na het komende EK af te zwaaien bij 'Die Mannschaft.'

Daarnaast leeft Flick naar verluidt op gespannen voet met Hasan Salihamidzic, de technisch directeur van Bayern. De twee zouden niet op één lijn zitten wat betreft het spelersbeleid.

De 56-jarige Flick is sinds november vorig jaar hoofdtrainer van Bayern, waar hij als assistent naar voren werd geschoven na het ontslag van Niko Kovac. Hij won met de Duitse topclub alle beschikbare prijzen, waaronder de Duitse titel, de Duitse beker en de Champions League.

