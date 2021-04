Juventus heeft zondag de topper in de Serie A tegen Atalanta met 1-0 verloren. De titelverdediger zakte daardoor naar de vierde plaats en moet vrezen voor het mislopen van een ticket voor de Champions League. Ook koploper Internazionale verspeelde punten.

De kraker tussen Atalanta, waar Marten de Roon als enige Nederlander speelde, en Juventus, waar Matthijs de Ligt in de basis stond, leek in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar in de 87e minuut zorgde Ruslan Malinovsky alsnog voor de 1-0.

Bij Juventus ontbrak Cristiano Ronaldo. De sterspeler en topscorer van de Serie A kampt volgens trainer Andrea Pirlo met een spierblessure. Het is nog niet duidelijk hoelang hij is uitgeschakeld.

Atalanta nam daardoor de derde plaats over van Juventus, dat drie punten voorsprong heeft op nummer vijf Napoli, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.

De druk op Pirlo zal alleen maar toenemen. De Italiaan is bezig aan zijn eerste seizoen als eindverantwoordelijke bij de grootmacht, maar in Italiaanse media wordt al volop gespeculeerd over een ontslag.

De spelers van AC Milan vieren een doelpunt tegen Genoa. Foto: Pro Shots

Inter laat punten liggen bij Napoli

Inter kwam op bezoek bij Napoli niet verder dan 1-1. De 'Nerazzurri', met Stefan de Vrij in de basis, kwamen negen minuten voor rust op achterstand door een eigen doelpunt van Samir Handanovic. Vroeg in de tweede helft tekende Christian Eriksen voor de gelijkmaker.

Ondanks het gelijkspel blijft Inter, dat op de eerste prijs sinds 2011 jaagt, stevig aan kop in de Serie A. De voorsprong op nummer twee AC Milan bedraagt negen punten.

AC Milan deed uitstekende zaken in de strijd om een startbewijs voor de Champions League. De nummer twee won met 2-1 van middenmoter Genoa en vergrootte de voorsprong op nummer vijf Napoli tot zes punten.

Na de vroege 1-0 van Ante Rebic en de 1-1 vlak voor rust van Mattia Destro viel halverwege de tweede helft de 2-1 door een eigen goal van Gianluca Scamacca, die een verleden heeft bij PSV en PEC Zwolle.

Lazio hijgt Juventus ook nog in de nek. De nummer zes was in een spektakelstuk met 5-3 te sterk voor Benevento. Ciro Immobile was de grote man met een hattrick. Lazio heeft vier punten achterstand op Juventus, maar heeft nog een duel tegoed.

