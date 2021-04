AC Milan heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket in de Serie A. De nummer twee won nipt met 2-1 van Genoa.

AC Milan had over geluk niet te klagen. Na de vroege 1-0 van Ante Rebic en de 1-1 vlak voor rust van Mattia Destro viel halverwege de tweede helft de 2-1 na een eigen goal van Gianluca Scamacca, die een verleden heeft bij PSV en PEC Zwolle.

Daardoor vergrootte AC Milan de voorsprong op nummer vijf Napoli tot zeven punten. De top vier plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. AC Milan kwam in het seizoen 2013/2014 voor de laatste keer uit in het miljoenenbal.

De landstitel lijkt al te zijn vergeven aan Internazionale. De koploper, die jaagt op de eerste prijs sinds 2011, heeft liefst acht punten voorsprong op AC Milan en bovendien nog een wedstrijd tegoed.

Later op zondag staan er twee toppers op het programma in de Serie A. Internazionale neemt het om 20.45 uur in eigen huis op tegen Napoli en nummer drie Juventus gaat om 15.00 uur op bezoek bij nummer vier Atalanta.

