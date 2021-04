PSV Vrouwen heeft zich zondag geplaatst voor de finale van het KNVB-bekertoernooi. De Eindhovenaren waren in eigen huis met 1-0 te sterk voor titelverdediger Ajax.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Romée Leuchter. De twintigjarige aanvaller zag haar voorzet in de tiende minuut vanaf de linkerkant zo over Ajax-keeper Lize Kop in het doel verdwijnen.

Ajax ging na de tegentreffer wel op zoek naar de gelijkmaker, maar de grootste kans was nog voor PSV. Na een foute pass van Kop kon Joëlle Smits na rust voor de 2-0 zorgen, maar haar schot ging over.

PSV neemt het in de bekerfinale op tegen ADO Den Haag, dat zaterdag in de andere halve eindstrijd met 3-2 te sterk was voor FC Twente. De finale tussen PSV en ADO staat gepland op 5 juni om 20.00 uur.

Vorig jaar werd het bekertoernooi stopgezet bij de kwartfinales vanwege de coronacrisis. Ajax won in 2019 de laatste finale door PEC Zwolle met 2-1 te verslaan.

FC Twente, PSV, Ajax en ADO Den Haag gaan de komende weken in de play-offs nog strijden om het kampioenschap in de Vrouwen Eredivisie.