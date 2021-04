De gemeente van München kan de UEFA geen garanties bieden dat er komende zomer bij de EK-duels die in die stad moeten worden gehouden toeschouwers aanwezig kunnen zijn. Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond beslist maandag of de Duitse stad nog een van de speellocaties blijft voor het EK voetbal.

"Het is op dit moment niet mogelijk te bepalen of de infectiesituatie in juni toestaat publiek toe te laten", zegt burgemeester Dieter Reiter van München zondag in gesprek met Welt am Sonntag.

Het EK had in twaalf landen moeten plaatsvinden, maar tot nu toe heeft de UEFA slechts van negen landen de belofte dat toeschouwers welkom zullen zijn. Dat is een voorwaarde. In München zijn drie groepsduels van Duitsland en een kwartfinale gepland.

Onder de huidige coronacijfers zijn evenementen met enkele duizenden toeschouwers niet toegestaan in Duitsland. "Maar we hopen dat de situatie beter wordt en we in juni met de nodige veiligheidsmaatregelen en teststrategieën een deel van de tribuneplaatsen kunnen bezetten", hield Reiter de moed er enigszins in.

Negen van de eerder gekozen twaalf speelsteden, verspreid over twaalf landen, hebben aangegeven dat de capaciteit van de stadions voor ten minste 25 procent benut kan worden. In Boedapest kan het stadion zelfs worden uitverkocht. "Ik kan alleen maar zeggen dat ook Hongarije een hoogrisicogebied is. In dat kader verbaast het me", reageerde Reiter.

De Johan Cruijff ArenA behoort tot de stadions waar EK-wedstrijden gespeeld moeten worden. De KNVB liet eerder weten te mikken op ten minste 12.000 toeschouwers bij de groepswedstrijden van Oranje.