Ronald Koeman is dolblij na het winnen van zijn eerste prijs als trainer van FC Barcelona. De Catalanen versloegen zaterdag Athletic Club in de finale van de Copa del Rey (0-4). De Nederlandse coach was na afloop lyrisch over Lionel Messi en Frenkie de Jong.

"Messi laat het altijd zien. Ik weet niet wat er met zijn toekomst zal gebeuren. Hopelijk was dit niet zijn laatste finale. Iedereen wil dat hij blijft, het is aan Messi. De voorzitter (Joan Laporta, red.) zei al dat we willen dat hij hier nog jaren blijft. Hij heeft vandaag wederom laten zien dat hij de beste ter wereld is. Hij was de leider van een geweldig elftal", zei Koeman na afloop van de bekerfinale.

De 33-jarige Messi, die een aflopend contract heeft bij FC Barcelona, was tegen Athletic Club goed voor twee doelpunten. Het was voor de Argentijn de zevende keer dat hij met 'Barça' de Copa del Rey won. Ook De Jong, die net als Koeman zijn eerste prijs pakte bij de Spaanse topclub, was zaterdag met een goal en twee assists goud waard voor zijn ploeg.

"We moeten ook De Jong uitlichten", vond Koeman dan ook. "We hebben een geweldig niveau gehaald in deze finale, deze overwinning is verdiend. Ik sta graag stil bij de inzet en de instelling van mijn spelers en dan met name in de Copa del Rey. We hebben het zwaar gehad in de beker. Maar we waren ook hongerig en deze prijs is binnen."

Ronald Koeman stond na de wedstrijd met een grote lach de pers te woord. Foto: ANP

'Of ik blijf, ligt niet in mijn handen'

De 58-jarige Koeman is bezig aan zijn eerste seizoen als trainer van Barcelona en maakt ook nog kans om de Spaanse landstitel te winnen. Desondanks is er de afgelopen periode de nodige kritiek vanuit de media geweest op het functioneren van Koeman en zijn elftal.

"Of de bekerwinst mij helpt om door te gaan bij Barcelona? Ik heb nog een contract voor een jaar. Of ik blijf, ligt niet in mijn handen. Het is een jaar van veranderingen en aan het einde van een seizoen wordt er gekeken naar wat je hebt gewonnen. Maar de mensen van de club zien een bepaalde lijn vanaf dag één. Zie de jongeren die aan spelen toekomen, dat is de toekomst", aldus Koeman.

De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal kwam door de bekerwinst in een select gezelschap dat met Barcelona de Copa del Rey als speler en als trainer heeft veroverd. Dat lukte eerder ook Ernesto Valverde, Luis Enrique, Josep Guardiola, Johan Cruijff, Domènec Balmanyà en Romà Forns.