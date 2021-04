Lionel Messi pakte zaterdag door de gewonnen Copa del Rey-finale tegen Athletic Club (0-4) al zijn 35e prijs met FC Barcelona, maar de 33-jarige uitblinker maakte er geen geheim van dat deze beker heel bijzonder voor hem is.

"Het was een moeilijk jaar voor ons, dus het is erg belangrijk dat we nu dit succes kunnen vieren", zei Messi, die twee goals maakte in de wedstrijd in Sevilla, tegen Barca TV. "Het is een ander seizoen voor ons, we zitten in een overgangsjaar met veel jonge spelers, maar de ploeg wordt steeds sterker."

Barcelona veroverde de eerste prijs sinds 2019. De topclub kende sindsdien een zeer roerige periode, met een afgetreden voorzitter (Josep Bartomeu) en vooral een openlijke vertrekwens van Messi.

De Argentijn besloot uiteindelijk toch te blijven en het laatste jaar van zijn contract uit te dienen. Onder de nieuwe trainer Ronald Koeman is de aanvaller weer ontzettend belangrijk en zeer productief, met nu 31 goals en 13 assists in 40 officiële wedstrijden dit seizoen.

"Dit is een heel speciale beker voor mij, zeker omdat ik 'm kreeg als aanvoerder", aldus Messi. "Het is altijd leuk om een prijs te winnen, maar dit team verdient het ook echt. Het is jammer dat we het niet met de fans kunnen vieren, maar dat hoort er op dit moment bij. Nu gaan we ook voor de titel in La Liga."

Het is nog onduidelijk of Messi zijn contract verlengt en ook volgend seizoen bij Barcelona speelt. De nieuwe voorzitter Joan Laporta was na de bekerfinale duidelijk in gesprek met Telecinco. "Ik ben ervan overtuigd dat 'Leo' wil blijven. Vandaag heeft hij weer een geweldige voetballes gegeven."