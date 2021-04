Ronald Koeman heeft zaterdag zijn eerste prijs gewonnen als trainer van FC Barcelona. De Catalanen waren mede door Frenkie de Jong (één goal en twee assists) en Lionel Messi (twee goals) veel te sterk voor Athletic Club in de finale van de Spaanse beker: 0-4.

De doelpunten vielen allemaal in de tweede helft, in een tijdsbestek van twaalf minuten. Antoine Griezmann opende de score in de zestigste minuut, De Jong maakte de 0-2 (63e minuut) en Messi besliste het duel met de 0-3 (68e minuut) en de 0-4 (72e minuut).

Het is voor FC Barcelona de 31e eindzege in de Copa del Rey. Daarmee is de topclub recordhouder.

23-voudig winnaar Athletic Club speelde zijn tweede bekerfinale van deze maand. Twee weken geleden verloren de Basken in de uitgestelde eindstrijd van vorig seizoen met 1-0 van Real Sociedad.

Koeman is sinds afgelopen zomer de trainer van Barcelona. De voormalig bondscoach van Oranje won als speler in 1990 al de Copa del Rey met 'Barça'. Als coach pakte hij ook de beker met Ajax (2002) en Valencia (2008).

Barcelona neemt in tweede helft afstand van Athletic

Barcelona had bijna de perfecte start in het lege Olympisch Stadion van Sevilla. De Jong schoot na vijf minuten op de paal na een pass van Messi. Het was de opmaat van een eerste helft waarin de ploeg van Koeman liefst 84 procent van het balbezit had, maar niet veel kansen creëerde.

Na rust tikte Barcelona de tegenstander volledig weg. Athletic-keeper Unai Simón redde nog knap op inzetten van Antoine Griezmann, Pedri en Sergio Busquets, maar een goal van de Catalanen kon niet uitblijven.

Die treffer viel na een uur. Messi stuurde De Jong weg aan de rechterkant en deze keer schoot Griezmann overtuigend raak uit een lage voorzet: 0-1.

Drie minuten later maakte De Jong zelf de 0-2. De Nederlander kopte op aangeven van Jordi Alba met een snoekduik raak van binnen het vijfmetergebied. Athletic-trainer Marcelino bracht vervolgens drie nieuwe spelers, maar Barcelona was niet meer te stuiten.

Messi maakte er in de 68e minuut 0-3 van, na een mooie combinatie met De Jong, en sloot het zeer productieve kwartiertje van Barcelona in de 72e minuut af met de 0-4. Het was voor de 33-jarige Argentijn zijn 56e treffer in de Copa del Rey en hij veroverde zijn 35e prijs met Barcelona.