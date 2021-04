Hakim Ziyech heeft het gevoel dat hij op de goede weg is bij Chelsea. De aanvaller zorgde zaterdag in de halve finale van de FA Cup tegen Manchester City (1-0) voor de winnende treffer.

"Ik ben nog niet waar ik wil zijn en heb nog veel werk te verrichten, maar ik ben op de goede weg", zei Ziyech na het duel tegen de BBC. "We hadden het best lastig in de tweede helft, maar gelukkig hadden we aan één doelpunt genoeg."

De 28-jarige Ziyech werkte in de 55e minuut van dichtbij binnen op aangeven van Timo Werner en tekende voor zijn vijfde doelpunt dit seizoen. In de kwartfinale van de FA Cup tegen Sheffield United (2-0) kwam de oud-Ajacied ook al tot scoren.

Met de zege op Manchester City liet Chelsea nog maar eens zien in goede vorm te steken na een bij vlagen moeizaam seizoen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel, die in januari de ontslagen Frank Lampard opvolgde, bereikte deze week ook de halve finales van de Champions League door FC Porto uit te schakelen.

"Als je ziet waar we allemaal nog voor spelen, kan het een mooi einde van het seizoen worden. Iedereen kijkt er erg naar uit", zei Ziyech, die tegen Manchester City zijn dertigste officiële wedstrijd van het seizoen speelde.

Tuchel genoot van de goal van de Marokkaans international, maar ook van de manier waarop zijn ploeg voor de dag kwam. "We speelden tegen de beste ploeg in Europa en we zijn erin geslaagd om dat gat voor negentig minuten te dichten. Tegen City moet je op de top van je kunnen spelen en dat hebben we gedaan. Ik ben heel erg trots."

