SC Cambuur is nu ook officieel gepromoveerd naar de Eredivisie. Nummer drie Almere City FC verloor zaterdag met 3-0 van Go Ahead Eagles, waardoor de club uit Leeuwarden zeker is van een plek bij de beste twee van de Keuken Kampioen Divisie.

Cambuur verzekerde zich vrijdagavond al officieus van promotie. De ploeg van trainer Henk de Jong won in eigen huis van Helmond Sport (4-1) en zette daarmee Almere City FC op vijftien punten.

De club uit Flevoland kon alleen in theorie nog de tweede plek opeisen, omdat het doelsaldo van de Friese club ook veel beter is. Na de nederlaag van Almere City in Deventer is de terugkeer van Cambuur op het hoogste niveau een feit.

De bovenste twee ploegen uit de Eerste Divisie promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie. De Graafschap staat tweede met drie punten meer dan Almere City. 'De Superboeren' spelen maandag nog tegen Jong PSV.

Nummer vijf Go Ahead komt door de winst van zaterdag op twee punten van Almere City. Martijn Berden, Sam Beukema (strafschop) en Sam Hendriks maakten de goals in De Adelaarshorst.

Go Ahead Eagles was duidelijk te sterk voor Almere City. Foto: Pro Shots

Cambuur dacht vorig seizoen al te promoveren

Cambuur speelde in het seizoen 2015/2016 voor het laatst in de Eredivisie. De vreugde van de Friezen is extra groot omdat de club vorig jaar al naar de Eredivisie hoopte te promoveren. De club stond ruim bovenaan toen de competitie wegens het coronavirus werd stilgelegd. De KNVB paste tot grote onvrede van Cambuur geen promotie en degradatie toe; een rechtszaak daarover mocht niet baten.

Zo'n tweeduizend fans van Cambuur verzamelden zich vrijdag na het duel met Helmond Sport bij het stadion in Leeuwarden. Bij het spontane feest werd onvoldoende afstand gehouden en overtraden de aanwezigen ook de avondklok. Die maatregelen werden niet gehandhaafd door de politie.

"Gezien de situatie hebben we ervoor gekozen het plein beheerst leeg te laten lopen", zei een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden eerder op zaterdag tegen NU.nl

