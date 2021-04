Hakim Ziyech heeft Chelsea zaterdag naar de finale van de FA Cup geschoten. De oud-Ajacied maakte de enige treffer in de halve eindstrijd tegen Manchester City (1-0), dat door de nederlaag geen kans meer maakt op de unieke 'quadruple'.

Ziyech tikte de bal in de 55e minuut in het lege doel, na goed voorbereidend werk van Timo Werner.

De spelmaker is onder trainer Thomas Tuchel lang niet altijd verzekerd van een basisplaats, maar hij maakt de laatste weken wel een aantal belangrijke treffers.

Ziyech scoorde vorige maand al in de return tegen Atlético Madrid in de achtste finales van de Champions League (2-0-zege) én in de kwartfinales van de FA Cup tegen Sheffield United (2-0-zege). Hij staat nu op vijf goals in dertig officiële duels deze jaargang.

Manchester City hoopte dit seizoen als eerste Engelse ploeg de titel, de FA Cup, de League Cup én de Champions League te winnen, maar die 'quadruple' zit er door de nederlaag tegen Chelsea niet meer in.

Leicester City en Southampton spelen zondag de andere halve finale. De finale van de FA Cup is op 15 mei op Wembley.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de goal van Hakim Ziyech te bekijken.

Vroege goal Ziyech afgekeurd

Er gebeurde zaterdag weinig in de eerste helft van de eerste halve finale. Chelsea was iets beter en dacht al snel op voorsprong te komen, maar de treffer van Ziyech werd afgekeurd vanwege buitenspel van aangever Werner.

City kreeg vlak na rust een grote domper te verwerken, want Kevin De Bruyne moest het veld verlaten. De vedette leek verkeerd te landen op zijn enkel bij een poging de bal binnen te houden.

Vijf minuten later kwam Chelsea ook nog eens op voorsprong. Ziyech schoot wederom raak na een voorzet vanaf links van Werner en deze keer was het doelpunt wel geldig.

De oud-Ajacied kreeg vervolgens ook een grote kans op de 2-0, toen City-verdediger Rúben Dias een lange bal verkeerd inschatte. Ziyech kon alleen af op Zack Steffen, maar de reservekeeper, die in bekerduels Ederson vervangt, stopte de voorzichtige inzet.

Ziyech werd een kwartier voor tijd gewisseld en zag vanaf de bank dat City niet echt tot een slotoffensief kwam. Raheem Sterling schoot nog wild over en aan de andere kant werd een goal van Chelsea-invaller Christian Pulisic afgekeurd, waardoor 'The Blues' volgende maand voor de vijftiende keer in de FA Cup-finale staan.