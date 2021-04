Danilho Doekhi vindt dat hij de juiste stap heeft gezet door in 2018 Jong Ajax te verruilen voor Vitesse. Zondag staat de verdediger met de Arnhemmers in de bekerfinale tegen Ajax, waar zijn oom Winston Bogarde assistent-trainer is.

Doekhi werd in zijn tweede seizoen met Jong Ajax kampioen van de Keuken Kampioen Divisie, met ploeggenoten als Mitchel Bakker (nu Paris Saint-Germain), Noa Lang (Club Brugge), Dani de Wit (AZ), Kaj Sierhuis (Stade Reims) en Noussair Mazraoui. Van dat vijftal maakt alleen Mazraoui nog deel uit van de hoofdmacht van trainer Erik ten Hag.

"Wat dat zegt? Dat het niveau hoog ligt en het voor jeugdspelers van Ajax steeds lastiger wordt om daar door te breken", aldus Doekhi. "Toen wij kampioen werden, speelde Matthijs de Ligt al centraal achterin in het eerste en haalden ze Blind, Schuurs en Magallán. Ik hoefde niet weg, maar wilde naar de Eredivisie. Gelukkig kwam Vitesse."

In Arnhem heeft Doekhi zich de afgelopen drie jaar zo sterk ontwikkeld, dat hij onlangs de aanvoerdersband droeg toen Remko Pasveer geblesseerd was. Zijn trainer Thomas Letsch vindt de 23-jarige centrumverdediger beter dan Ajacied Schuurs. Ook zei de Duitser onlangs dat hij Feyenoord niet als een promotie ziet voor Doekhi en dat hij een club uit Duitsland of Engeland eerder als volgende stap ziet.

"Ik heb het gelezen", reageert Doekhi, die nog een jaar onder contract staat in Arnhem. "Het wordt een spannende zomer. Ik sta op een kruispunt en heb ambities. Tegelijkertijd weet ik wat ik hier heb en dat koester ik. Het is ook afwachten welke clubs eventueel voor mij komen. Nu is de bekerfinale het enige dat telt."

'Oom is niet zo van de telefoon'

Doekhi stuurt voor de bekerfinale van Vitesse tegen Ajax geen appje naar zijn oom Bogarde, die assistent van trainer Ten Hag is bij Ajax. "Mijn oom zit niet zo vaak op zijn telefoon", weet Doekhi. "Maar na de wedstrijd spreken we elkaar vast wel even. Hopelijk moet hij mij dan feliciteren."

Doekhi zegt veel op te hebben gestoken van zijn oom, die bij onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en Chelsea speelde en ook van 2017 tot 2020 assistent-trainer was bij Jong Ajax. "Ik heb hem nooit zien voetballen, daar ben ik te jong voor. Maar ik heb natuurlijk wel oude beelden van hem gezien."

"Hij heeft me bij Jong Ajax veel tips gegeven. Ook op het mentale vlak heb ik veel van hem opgestoken. Sommige dingen weet je wel, maar dringen beter tot je door als oud-topvoetballers dat vertellen."

Doekhi denkt dat Vitesse baat heeft bij de uitschakeling van Ajax door AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. "Het is daar echt niet de hele week over de bekerfinale gegaan. En wij doen het dit seizoen heel goed tegen de topclubs. Die graven zich niet in tegen ons, zo krijgen we meer ruimte."