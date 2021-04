De voetbalsters van ADO Den Haag hebben zaterdag de finale bereikt van het toernooi om de KNVB-beker. De ploeg van trainer Sjaak Polak versloeg FC Twente in de halve finale met 3-2.

Nikki IJzerman maakte in de slotfase de winnende treffer. De twintigjarige middenvelder schoot de bal in de 81e minuut vanaf zo'n 25 meter in de kruising.

FC Twente kwam op de eigen Sportcampus Diekman na twintig minuten op voorsprong via Anna-Lena Stolze. Jannette van Belen trok de stand vlak voor rust gelijk.

Rieke Dieckmann bracht de thuisclub weer aan de leiding, maar weer kwam ADO langszij. Liz Rijsbergen profiteerde van een fout van keeper Daphne van Domselaar.

IJzerman schoot ADO naar de bekerfinale op 5 juni in Almere, waarin Ajax of PSV wacht. Die twee ploegen nemen het zondag tegen elkaar op in Eindhoven.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de vreugde bij ADO Den Haag te zien na de wedstrijd.

ADO gaat voor vierde bekerwinst

De voetbalsters van ADO wonnen de beker drie keer, in 2012, 2013 en 2016. De laatste drie edities van het bekertoernooi werden gewonnen door Ajax. Vorig jaar moest het bekertoernooi worden afgebroken vanwege de coronacrisis.

FC Twente, PSV, Ajax en ADO Den Haag gaan de komende weken in de play-offs strijden om het kampioenschap in de Eredivisie Vrouwen.