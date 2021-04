Hansi Flick wil na dit seizoen vertrekken bij Bayern München. De succestrainer, die nog een contract tot medio 2023 heeft bij de topclub, heeft dat zaterdag laten weten aan zijn ploeg.

"Ik wil aan het einde van dit seizoen mijn contract opzeggen", zei de 56-jarige Flick zaterdag na het Bundesliga-duel met VfL Wolfsburg (2-3-zege) tegen het Duitse Sky.

De Duitser meldde dat eerder deze week, na de Champions League-uitschakeling door Paris Saint-Germain, al aan de clubleiding. "En ik vond het belangrijk dat de spelers het ook van mij hoorden. Er gingen al veel geruchten rond." Het is nog niet bekend of Bayern aan de wens wil voldoen.

Flick wordt al enige tijd genoemd als de topkandidaat om Joachim Löw na het EK van komende zomer op te volgen als bondscoach van het Duitse elftal. Hij was eerder al assistent van Löw.

"Natuurlijk is het een optie om bij de Duitse ploeg aan de slag te gaan", aldus Flick, die zei dat hij nog geen gesprekken heeft gevoerd met de Duitse bond. "Maar mijn toekomst is nog helemaal niet zeker. Ik moet eerst verwerken wat er de afgelopen weken allemaal gebeurd is."

Flick weigerde te zeggen waarom hij wil vertrekken. "Dat houd ik intern." Duitse media schrijven al weken dat de trainer ruzie heeft met technisch directeur Hasan Salihamidzic over het transferbeleid van Bayern.

Hansi Flick ging vorig jaar op de schouders van zijn spelers na winst in de Champions League-finale. Hansi Flick ging vorig jaar op de schouders van zijn spelers na winst in de Champions League-finale. Foto: Pro Shots

Flick is zeer succesvol met Bayern

Flick is sinds november 2019 de hoofdtrainer bij Bayern. Hij volgde toen de ontslagen Niko Kovac op, onder wie hij net een paar maanden assistent was.

De oud-speler van Bayern is zeer succesvol met 'Der Rekordmeister'. Hij won met de club uit München vorig jaar alle beschikbare prijzen: de Champions League, de Duitse titel, de Duitse beker, de Duitse supercup, de Europese supercup en het WK voor clubs. Het leverde Flick de UEFA-prijs voor beste coach van Europa op.

Ook dit seizoen is Bayern op weg naar de titel. De ploeg heeft met nog vijf duels te gaan een voorsprong van zeven punten op nummer twee RB Leipzig.

