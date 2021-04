Schalke 04 kan dinsdag al degraderen uit de Bundesliga. De roemrijke club uit Gelsenkirchen verloor zaterdag met 4-0 van SC Freiburg, een nederlaag die Klaas-Jan Huntelaar mede inleidde met het veroorzaken van een strafschop. Een treffer van Wout Weghorst mocht VfL Wolfsburg niet baten tegen koploper Bayern München (2-3).

De rampzalige middag van Schalke tekende zich al vroeg af in het Schwarzwald-Stadion. Freiburg kwam na zeven minuten al op voorsprong door een doelpunt van Lucas Höler.

Niet veel later vergrootte Huntelaar het leed voor Schalke door een penalty te veroorzaken. De spits deelde bij een hoekschop een elleboogstoot uit aan een speler van Freiburg en na het zien van de beelden wees de scheidsrechter naar de stip, vanwaar Roland Sallai geen fout maakte: 2-0.

Na rust liep Freiburg zelfs nog uit naar 4-0. Beide doelpunten kwamen op naam van Christian Günter. Huntelaar, die mede door blessureleed slechts één keer scoorde voor Schalke sinds zijn komst in januari, werd in de 86e minuut gewisseld.

Met een achterstand van dertien punten op nummer zestien Hertha BSC kan Schalke 04 dinsdag al degraderen uit de Bundesliga, als de ploeg van trainer Dimitrios Grammozis op bezoek gaat bij Arminia Bielefeld. Er zijn nog vijf duels te spelen in de Duitse competitie. Schalke degradeerde in 1988 voor het laatst naar de Tweede Bundesliga.

Wout Weghorst maakte tegen Bayern München zijn negentiende competitiedoelpunt van het seizoen. Wout Weghorst maakte tegen Bayern München zijn negentiende competitiedoelpunt van het seizoen. Foto: Pro Shots

Weghorst scoort tegen Bayern

Ondanks een doelpunt van Weghorst wist VfL Wolfsburg niet te stunten tegen koploper Bayern München. Vier dagen na de uitschakeling in de Champions League door Paris Saint-Germain zegevierde 'Der Rekordmeister' met 2-3.

Weghorst schoof in de 35e minuut op aangeven van Xaver Schlager de 1-2 binnen. Voor de spits, die bij de vorige interlandperiode van het Nederlands elftal werd gepasseerd door bondscoach Frank de Boer, was het zijn negentiende competitiedoelpunt van het seizoen.

Bayern leidde al snel met 0-2 door doelpunten van de achttienjarige Jamal Musiala en Eric Maxim Choupo-Moting. Een minuut na de aansluitingstreffer van Weghorst maakte Musiala zijn tweede doelpunt van de middag. Maximilian Philipp bracht de spanning na rust terug met de 2-3, maar daar bleef het ook bij.

Door de zege op Wolfsburg is Bayern München een stap dichter bij de 31e landstitel in de clubhistorie. Nummer twee RB Leipzig speelde vrijdag gelijk tegen Hoffenheim (0-0), waardoor het gat nu zeven punten is. Toch is het onrustig bij Bayern, waar trainer Hansi Flick na het duel met Wolfsburg vertelde dat hij na dit seizoen wil vertrekken uit München.

In de andere Bundesliga-duels van zaterdag kwamen Arminia Bielefeld en Augsburg niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0), haalde Borussia Mönchengladbach uit tegen Eintracht Frankfurt (4-0) en was Union Berlin met 2-1 te sterk voor VfB Stuttgart.

