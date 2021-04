Zinédine Zidane heeft zaterdag op zijn persconferentie opnieuw uitgehaald naar journalisten. De trainer van Real Madrid herinnerde de verslaggevers fijntjes aan de berichtgeving in januari, toen zijn positie ter discussie stond.

"Ik ben dus toch niet zo'n rampzalige trainer", antwoordde Zidane op de stelling dat hij de afgelopen maanden geluk heeft gehad. "Al weet ik ook wel dat ik niet de beste trainer ben. Maar ik houd van wat ik doe."

"Het belangrijkste is om je werk leuk te vinden. De spelers zijn het belangrijkste. Ik zou graag met jullie over voetbal willen praten, maar jullie zijn meer geïnteresseerd in randzaken", vervolgde Zidane, die ook weer werd gevraagd naar zijn toekomst.

"Ik ben hier gelukkig, maar ik denk nooit aan de toekomst, alleen aan de komende wedstrijd. Ik zal vechten tot de laatste dag dat ik hier ben. Ik prijs me gelukkig dat ik bij deze geweldige club zit en deze ploeg mag coachen."

Real Madrid leek in januari nog kansloos in de titelstrijd en werd in de Copa del Rey uitgeschakeld door derdeklasser Alcoyano, maar richtte zich in de afgelopen maanden op. De 'Koninklijke' is koploper Atlético Madrid tot op één punt genaderd en staat in de halve finales van de Champions League, waarin Chelsea de tegenstander is.

"Dit team heeft al veel gewonnen, maar wil altijd meer", aldus Zidane. "We gaan nu in een maand tijd tien wedstrijden spelen. Daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we nog op meerdere fronten actief zijn."

Bekijk de stand en het programma in La Liga