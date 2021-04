Tim Krul heeft zaterdag met Norwich City promotie naar de Premier League veiliggesteld zonder zelf in actie te komen. De koploper uit het Championship zag de concurrenten punten morsen. In de Premier League bewees West Ham United zichzelf een slechte dienst in de jacht op een Champions League-ticket.

Een jaar geleden degradeerde Norwich City nog als hekkensluiter uit de Premier League. De ploeg van Krul bezet momenteel de koppositie in het Championship en kan niet meer buiten de top twee vallen. De bovenste twee ploegen promoveren rechtstreeks naar het hoogste niveau in Engeland.

Naaste belager Watford verloor met 1-0 van Luton Town door een penalty in de 78e minuut en staat nu acht punten achter Norwich. Nummer drie Swansea City morste punten tegen Wycombe Wanderers (2-2) en staat op veertien punten van de lijstaanvoerder.

Norwich City kan de marge zaterdagavond vergroten. 'The Canaries' spelen om 20.00 uur een thuiswedstrijd tegen Bournemouth. De 33-jarige Krul is net als de afgelopen twee seizoenen de eerste doelman bij Norwich.

Er staan na dit weekend nog vier speelrondes op het programma in het Championship. De nummers drie tot en met zes van het tweede niveau in Engeland mogen meedoen aan de play-offs voor promotie naar de Premier League.

West Ham doet slechte zaken in strijd om CL-ticket

In de Premier League leed West Ham United een dure nederlaag tegen Newcastle United in de strijd om kwalificatie voor de Champions League. De Londense club ging met tien man met 3-2 onderuit.

West Ham staat ook na de nederlaag nog vierde, wat aan het eind van het seizoen een ticket voor de Champions League oplevert. 'The Hammers' speelden nog nooit in het miljoenenbal. Chelsea (dinsdag thuis tegen Brighton) en Liverpool (zondag uit tegen Leeds) kunnen deze speelronde de vierde plek wel overnemen.

Door een eigen doelpunt van Issa Diop en een treffer van Joelinton stond Newcastle bij rust al met 2-0 voor. Tussendoor werd West Ham-verdediger Craig Dawson met twee gele kaarten uit het veld gestuurd.

Met een man minder kwam West Ham na rust sterk terug. Diop scoorde in het goede doel en Jesse Lingard maakte twaalf minuten voor tijd uit een dankzij de VAR toegekende strafschop de 2-2. Enkele minuten later schonk Joseph Willock Newcastle toch de zege: 3-2.

Newcastle nam dankzij de drie punten verder afstand van de degradatiezone. 'The Magpies' klommen naar de vijftiende plaats en staan negen punten boven de rode streep. Later op de dag wordt nog het Premier League-duel Wolverhampton Wanderers-Sheffield United (21.15 uur) gespeeld. In de halve finale van de FA Cup nemen Chelsea en Manchester City het tegen elkaar op (18.30 uur).

