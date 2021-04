Circa 750 supporters van Vitesse zijn zaterdag samengekomen bij stadion GelreDome om de spelersbus uit te zwaaien. Niet iedereen nam daarbij de coronamaatregelen in acht. De Arnhemse club speelt zondag in de bekerfinale tegen Ajax.

De gemeente Arnhem had Vitesse toestemming gegeven om het uitzwaaimoment te organiseren. Rondom het GelreDome was een parcours uitgezet, waar de supporters de langsrijdende spelersbus konden toejuichen.

Op diverse foto's en video's is te zien dat niet alle supporters zich aan de 1,5 meter afstand hielden. De politie was aanwezig, maar besloot geen boetes uit te delen, ook om escalatie te voorkomen.

"Je kunt je voorstellen dat als je bij zo'n grote groep gaat optreden, dat het dan mogelijk juist uit de hand loopt", zegt een Gelderse politiewoordvoerder tegen NU.nl. "Het klinkt wat dubbel, maar het is dan misschien beter om het evenement rustig te laten verlopen."

"Er was een klein groepje dat te dicht bij elkaar kwam. Maar langs het parcours stonden bijvoorbeeld ook veel gezinnen met kinderen die zich wel goed aan de maatregelen hielden", aldus de woordvoerder.

Vitesse had stewards ingezet om de coronamaatregelen te handhaven, maar door de drukte stonden veel mensen toch binnen 1,5 meter van elkaar. "Het is toch moeilijk in deze tijd. Dat zie je", zegt Vitesse-directeur Pascal van Wijk tegen Omroep Gelderland. "We hopen dat iedereen gauw een prik krijgt en dat er weer meer mag. We snakken er allemaal naar onze jongens aan te moedigen."

Fans van Vitesse verzamelen zich rondom de spelersbus. Fans van Vitesse verzamelen zich rondom de spelersbus. Foto: Pro Shots

Arnhemse burgemeester hoopt dat fans finale thuis kijken

Vrijdagavond werden de coronaregels al genegeerd door een groep van zo'n tweeduizend fans van SC Cambuur, die bij het stadion in Leeuwarden de aanstaande promotie van hun club vierden. 1,5 meter afstand houden was onmogelijk, er werd geschreeuwd en gezongen en de avondklok werd genegeerd. Ook hier besloot de politie niet op te treden, maar het feest rustig te laten eindigen.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem deed vrijdag bij Omroep Gelderland alvast een oproep aan supporters om de bekerfinale thuis te bekijken. "Hoe graag je de finale misschien ook samen wilt kijken: doe dat niet. Maak de stad en Vitesse trots door je aan de coronamaatregelen te houden."

De spelersbus van Vitesse reed zaterdag naar een hotel waar de spelers zich gaan voorbereiden op de bekerfinale tegen Ajax. De wedstrijd in De Kuip begint zondag om 18.00 uur.