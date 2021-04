De prijzendroogte in de afgelopen jaren is voor miljardair Robert van der Wallen reden geweest om een financiële injectie van tientallen miljoen euro's te regelen voor PSV. De president-commissaris van de club kondigde vrijdag zijn plannen aan.

"Ik vind dat wij de laatste jaren te weinig prijzen hebben gewonnen", zegt Van der Wallen zaterdag in het Eindhovens Dagblad. "Ik wil dat PSV voor het hoogste gaat en niet dat we ooit genoegen nemen met een beetje spelen voor plek drie of vier. Niet dat die cultuur nu leeft bij de club, zeker niet."

"We hebben een uitstekend functionerende directie en ik denk dat we met onze trainer Roger Schmidt en zijn staf een geweldig begeleidingsteam hebben", vervolgt Van der Wallen. "Maar we moeten financieel wel flinke stappen vooruit gaan zetten om verder te komen en ook internationaal mee te blijven spelen. Daarvoor is nu het perfecte moment daar."

PSV werd in 2018 voor het laatst landskampioen en zag sindsdien alle nationale prijzen naar rivaal Ajax gaan. De Amsterdammers hebben de afgelopen jaren mede door de miljoenenpremies uit de Champions League en hoge transferopbrengsten grote uitgaven kunnen doen op de transfermarkt, waardoor Ajax is weggelopen bij PSV.

Ook dit seizoen zijn de verschillen groot. Koploper Ajax staat elf punten voor op PSV en is nog maar twee wedstrijden verwijderd van de 35e landstitel in de clubgeschiedenis. De Eindhovenaren moeten op hun beurt nog alles in het werk stellen om de belangrijke tweede plaats, die recht geeft op de voorronde van de Champions League, veilig te stellen. AZ heeft evenveel punten als de ploeg van Schmidt.

Foto: Pro Shots

'Er staat veel te gebeuren'

Van der Wallen denkt dat met de financiële injectie de ommekeer voor PSV komend seizoen kan worden ingezet. Hij verwacht dat investeerders tientallen miljoenen euro's in de club gaan steken. Via een nieuwe hypotheek op het Philips Stadion gaat de club zeker 20 miljoen euro ontvangen.

PSV gaat een deel van dat geld investeren in de spelersgroep. "De daadwerkelijke invulling is aan de directie en trainersstaf", aldus Van der Wallen. "Dat er weer veel staat te gebeuren, is duidelijk. We denken nu buiten het veld een beslissende zet voor de toekomst te doen."

De 53-jarige Van der Wallen zit sinds 2016 als president-commissaris in de raad van commissarissen van PSV. De zakenman is vooral bekend als eigenaar van het marketingbureau BrandLoyalty, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een bedrijf met internationale allure. De verkoop van het bedrijf in 2013 maakte hem miljardair.