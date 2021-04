Kenneth Vermeer heeft vlak voor aanvang van het nieuwe seizoen in de MLS zijn contract bij Los Angeles FC ingeleverd. De club uit de Major League Soccer meldt zaterdag op zijn website dat er sprake is van wederzijds goedvinden.

Los Angeles FC start het nieuwe seizoen zaterdag tegen Austin FC, maar de 35-jarige Vermeer staat niet onder de lat. De club geeft geen reden voor het vertrek van de doelman, maar het is naar verluidt uit onvrede over zijn positie in het team van coach Bob Bradley. Niet Vermeer maar de Mexicaan Pablo Sisniega is momenteel eerste keus in het doel.

Vermeer maakte vorig jaar januari de overstap van Feyenoord naar Los Angeles FC. Hij speelde niet vaak, slechts acht keer in de MLS en vijf keer in de Noord- en Midden-Amerikaanse Champions League.

De vijfvoudig international van Oranje begon zijn carrière bij Ajax, waarmee hij vier landstitels veroverde, maar waar hij ook zijn basisplaats aan Jasper Cillessen verloor. Vermeer maakte daarop de gevoelige overstap naar Feyenoord, waarmee hij in 2017 kampioen werd. Door een blessure speelde hij dat seizoen slechts één duel.