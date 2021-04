In theorie kan het nog misgaan, maar de spelers en fans van SC Cambuur vierden vrijdag alvast de promotie naar de Eredivisie. Dat voelde vooral als gerechtigheid, nadat promoveren vorig jaar na een juridische procedure niet was gelukt.

Nadat Issa Kallon Cambuur op een 2-1-voorsprong had geschoten in de uiteindelijke 4-1-zege op Helmond Sport, toonde de aanvaller een shirt met de tekst "Justice" (gerechtigheid, red.). Die zeven letters gaven het gevoel bij de Friese club perfect weer.

Een jaar geleden stond Cambuur als koploper namelijk elf punten voor op de nummer drie, toen het seizoen wegens de coronapandemie werd gestaakt. De KNVB besloot geen promotie en degradatie toe te passen, tot woede van Cambuur en nummer twee De Graafschap. De clubs spanden een rechtszaak aan, maar werden veroordeeld tot nog een seizoen Keuken Kampioen Divisie.

"We hebben dit echt verdiend", zei trainer Henk de Jong tegen ESPN, na de zege op Helmond Sport, waardoor Cambuur de promotie nauwelijks nog kan ontgaan. De ploeg heeft vijftien punten meer dan nummer drie Almere City en een veel beter doelsaldo.

"Wat er hier de afgelopen twee jaar gebeurd is, daar kun je een boek over schrijven", zei de trainer. "En dat geldt ook voor De Graafschap. Ik hoop dat zij ook meegaan naar de Eredivisie."

59 Duizenden Cambuur-supporters negeren avondklok en vieren feest

'Het was heel goed dat we een klap voor de kont kregen'

Cambuur begon dit seizoen als grote favoriet, maar in september verloor het thuis van Go Ahead Eagles (0-2) en speelde het gelijk tegen TOP Oss (2-2). "Het was heel goed dat we een klap voor de kont kregen van Go Ahead en Oss", vond De Jong. "Toen hebben we tegen elkaar gezegd: we kunnen hierin blijven hangen, óf we gaan er nu vol op."

De Jong straalde van top tot teen. "Het is nu wel even feest hier, niet normaal. We hebben een geweldige ploeg, staf, supporters en directie. Ik ben echt supertrots dat ik hier trainer mag zijn."

Dat het promotiefeest in een leeg stadion gevierd werd, voelde apart voor de coach. "Normaal loop je een ereronde, maar nu liepen we gewoon naar binnen. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar gelukkig staan er buiten het stadion veel fans."

Spelers van Cambuur vierden de aanstaande promotie op het bordes van het stadion met de supporters. Spelers van Cambuur vierden de aanstaande promotie op het bordes van het stadion met de supporters. Foto: Pro Shots

Ontlading is groot bij Cambuur-fans

De supporters verzamelden zich in groten getale buiten het stadion om te feesten en vuurwerk af te steken. Ze negeerden daarbij de coronaregels van het 1,5 meter afstand houden en de avondklok.

"Ik snap dat wel", zei spits Robert Mühren, die tegen Helmond tweemaal scoorde en met 34 treffers ruim aan kop gaat op de topscorersranglijst van de Keuken Kampioen Divisie. "Die ontlading is zo groot, dat kun je je bijna niet voorstellen na vorig jaar."

"We zijn twee klassen beter dan de rest van de Keuken Kampioen Divisie, vind ik. Maar toch is het extreem knap om twee jaar op rij zo te presteren."

Robert Mühren viert een van zijn twee treffers tegen Helmond Sport. Robert Mühren viert een van zijn twee treffers tegen Helmond Sport. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Keuken Kampioen Divisie