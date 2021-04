RB Leipzig heeft vrijdag duur puntenverlies geleden in de strijd om het kampioenschap in de Bundesliga. De ploeg van coach Julian Nagelsmann kwam - mede door een afgekeurde goal in de slotseconde - niet verder dan 0-0 tegen 1899 Hoffenheim. In de Premier League was er opnieuw puntenverlies voor Tottenham Hotspur.

De achterstand van RB Leipzig op koploper Bayern München is nu wel vier punten, maar de regerend landskampioen krijgt zaterdagmiddag bij VfL Wolfsburg (aftrap 15.30 uur) de kans om het gat te vergroten tot zeven punten.

Leipzig had een overwinning tegen Hoffenheim wel verdiend op basis van het aantal grote kansen, maar Christopher Nkunku, Tyler Adams, Marcel Sabitzer en Alexander Sørloth wisten in kansrijke positie niet te scoren.

De zege leek alsnog te komen toen Yussuf Poulsen in de zesde minuut van de blessuretijd voor de 1-0 zorgde. De 26-jarige Deense spits kopte raak na een corner, maar na het bestuderen van de beelden keurde de arbitrage het doelpunt af vanwege hands. Justin Kluivert ontbrak bij Leipzig door een blessure.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Harry Kane scoorde twee keer voor Tottenham Hotspur. Harry Kane scoorde twee keer voor Tottenham Hotspur. Foto: ANP

Tottenham kan Champions League bijna vergeten

In de strijd om een Champions League-ticket schieten Everton en Tottenham Hotspur niets op met het 2-2-gelijkspel in een onderlinge confrontatie. Beide clubs hadden een overwinning nodig om de aansluiting met de top vier te houden.

Via Harry Kane kwam Tottenham in de 27e minuut nog wel op voorsprong, maar daarna nam de thuisploeg de regie over. Gylfi Sigurdsson schoot na een goed half uur vanaf 11 meter de 1-1 binnen en tekende na rust ook voor de 2-1. Kane bezorgde de bezoekers toch een punt, maar viel in de extra tijd wel uit met een enkelblessure.

Het is voor Tottenham (zevende plek) de derde competitiewedstrijd op rij zonder zege. Bij Everton (achtste plaats) staat de teller zelfs op vijf duels. De achterstand op de vierde plek van West Ham United kan oplopen tot respectievelijk acht en negen punten.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Koploper Lille liep schade op in Frankrijk. Koploper Lille liep schade op in Frankrijk. Foto: Pro Shots

Lille verslikt zich in Montpellier

In Frankrijk slaagde Lille OSC er niet in om af te rekenen met Montpellier. De koploper van de Ligue 1 kwam in eigen huis niet verder dan 1-1.

Andy Delort tekende halverwege de eerste helft voor de openingstreffer namens de bezoekers. De gelijkmaker van Luiz Araújo viel pas vijf minuten voor tijd. Sven Botman had bij Lille een basisplaats.

Lille heeft nu een voorsprong van vier punten op Paris Saint-Germain, maar de titelhouder krijgt zondag om 13.00 uur bezoek van Saint-Étienne en kan Lille tot op één punt naderen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Ligue 1