PSV verwacht in de komende maanden een kapitaalinjectie van tientallen miljoenen euro's te kunnen realiseren, zo laat de Eindhovense club vrijdag weten. Miljardair Robert van der Wallen, die ook in de raad van commissarissen bij PSV zit, is de grote initiatiefnemer.

Het gaat volgens PSV om een externe kapitaalinjectie. "Dit zal gebeuren middels een nieuwe hypotheek op het stadion en een uitbreiding van het partnerfonds", staat in een verklaring op de site van PSV.

De club uit Brabant rekent op een impuls van zo'n 50 miljoen euro. Volgens PSV kan het geld gebruikt worden voor onder meer investeringen in de spelersselectie en het eigen Philips Stadion.

PSV laat tevens weten dat het geen zeggenschap uit handen geeft. "De directie verwacht door deze keuze de concurrentiepositie nationaal en internationaal te versterken."

"We steken samen met de directie van PSV veel tijd in het bewaken en verbeteren van onze positie. Het is nu tijd dat we met PSV een volgende stap zetten, waarmee we voorwaarden scheppen om in de toekomst een succesvolle club te blijven", voegt van der Wallen toe in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

PSV is momenteel de nummer twee van de Eredivisie met een achterstand van elf punten op koploper Ajax (en een duel meer gespeeld). De Eindhovenaren werden vroegtijdig uitgeschakeld in de Europa League en de TOTO KNVB Beker.