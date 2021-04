Als het aan Schalke 04 ligt, speelt Klaas-Jan Huntelaar ook volgend seizoen bij de Duitse club. De 37-jarige spits heeft momenteel een aflopend contract en gaf eerder aan na dit seizoen te stoppen.

"Wat zeker is, is dat we samen in gesprek gaan", zegt sportief directeur Peter Knäbel vrijdag tegen de Westdeutsche Allgemeine Zeitung. "Wat Klaas-Jan als voetballer en als persoonlijkheid laat zien, is van grote klasse."

"Hij heeft ook nog eens een zeer positieve invloed op andere spelers. We willen met hem verder. Of het haalbaar is, hangt van veel zaken af", aldus Knäbel in gesprek met het Duitse medium.

Huntelaar stapte in januari over van Ajax naar Schalke 04, waar hij tussen 2010 en 2017 ook al voor speelde. Door blessures kwam de 76-voudig Oranje-international tot nu toe pas vier keer in actie. In die wedstrijden maakte hij één doelpunt.

Schalke is bezig aan een dramatisch seizoen en moet vrezen voor degradatie. De club uit Gelsenkirchen is de hekkensluiter in de Bundesliga met slechts dertien punten uit 28 wedstrijden. De achterstand op de 'veilige' vijftiende plaats is dertien punten.

Huntelaar en Schalke 04 gaan zaterdag op bezoek bij SC Freiburg. De wedstrijd begint om 15.30 uur.

Klaas-Jan Huntelaar heeft nog maar weinig kunnen veranderen aan de benarde positie van Schalke 04. Foto: ANP

