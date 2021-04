NEC heeft vrijdag een knappe zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Nijmegenaren knokten zich in eigen huis terug van een 0-2-achterstand tegen Jong AZ: 3-2.

NEC is totaal niet in vorm en pakte tot vrijdag maar één punt uit de laatste vier competitieduels. Ook tegen Jong AZ leek het helemaal mis te gaan voor de club uit Gelderland.

Vlak voor rust kwam Jong AZ op 0-1 via Zakaria Aboukhlal en vroeg in de tweede helft werd de voorsprong verdubbeld door Yukinari Sugawara. Door doelpunten van Rangelo Janga en Thomas Beekman kwam NEC weer langszij. Het duel leek in 2-2 te eindigen, maar Édgar Barreto bezorgde de thuisploeg in de slotfase alsnog de drie punten: 3-2.

NEC lijkt, ondanks de wat mindere fase, wel via de play-offs te kunnen gaan strijden voor een ticket naar de Eredivisie. De ploeg van coach Rogier Meijer staat momenteel zesde met zestig punten uit 34 wedstrijden.

Later op de dag staan er nog zeven duels op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. SC Cambuur krijgt om 20.00 uur bezoek van Helmond Sport en is bij een overwinning officieus gepromoveerd naar de Eredivisie. De Friezen hebben dan vijftien punten voorsprong op nummer drie Almere City, dat een veel minder doelsaldo heeft.

