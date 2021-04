FC Groningen heeft zich vrijdag voor volgend seizoen versterkt met Peter Leeuwenburgh. De 27-jarige doelman wordt door de noorderlingen gezien als de vervanger van de vertrekkende Sergio Padt.

Leeuwenburgh komt over van het Zuid-Afrikaanse Cape Town City, waar hij sinds 2018 speelt. In de tot dusver 86 officiële wedstrijden voor die club, een subtopper op het hoogste niveau, hield hij 28 keer de nul.

De geboren Heinenoorder doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar maakte nooit zijn debuut in het eerste elftal. Hij werd in 2018 met Jong Ajax kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en werd in het seizoen 2015/2016 verhuurd aan FC Dordrecht.

FC Groningen raakt Padt, die al sinds 2014 een vaste waarde is, na dit seizoen kwijt aan het Bulgaarse Ludogorets. Mogelijk vertrekken komende zomer ook Per Bratveit - gehuurd met optie tot koop - en Jan de Boer, die is verhuurd aan Roda JC.

"Het zegt wel iets dat Peter nummer één krijgt. Hij heeft zich de afgelopen jaren uitstekend ontwikkeld in Zuid-Afrika, waar hij een van de betere keepers van de nationale competitie was", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen.

"Ik heb Peter zelf twee wedstrijden aan het werk gezien. Het niveau daar is zeker niet verkeerd, te vergelijken met de onderkant of middenmoot van de Eredivisie. We hebben er alle vertrouwen in dat hij de grote schoenen die hij hier te vullen heeft, kan vullen."