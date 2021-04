Ronald Koeman hoopt zaterdag met FC Barcelona zijn eerste prijs als trainer van de Spaanse club te pakken. De Catalanen moeten in de finale van de Copa del Rey zien af te rekenen met uitgerekend Athletic Club.

Koeman en FC Barcelona kregen eerder dit jaar al de kans om een prijs te pakken. In januari was Athletic Club ook de opponent in de finale van de Spaanse supercup. De Basken wonnen na verlenging met 2-3 en Lionel Messi kreeg een rode kaart.

"Mijn spelers moeten leren van die wedstrijd en ervaring opdoen met het spelen van finales, zowel met het winnen als het verliezen daarvan. Dat is hoe je volwassen wordt als speler en dat is het allerbelangrijkste", zei Koeman vrijdag op de persconferentie.

"Ik denk niet dat we de spelers hoeven te motiveren. We moeten veel energie in de wedstrijd steken, want dat heb ik de laatste paar duels gemist. Onze aanpak zal verder hetzelfde zijn. We hebben al veel wedstrijden gespeeld, maar dat mag morgen geen excuus zijn."

'Weet dat ik met deze druk moet omgaan'

Koeman kreeg op de persconferentie ook een vraag over zijn toekomst bij Barcelona en dat wekte de nodige verbazing bij de voormalige bondscoach van het Nederlands elftal. "Het is raar dat ik op dit soort vragen moet reageren. Ik weet voor de wedstrijd al wat er gebeurt als we winnen en wat er gebeurt als we niet winnen."

"We hebben een reeks van negentien wedstrijden zonder nederlaag gehad en ik moet vragen over mijn toekomst beantwoorden. Ik moet het accepteren, maar ik ben het er niet mee eens. Het is vreemd, maar het is mijn werk. Ik weet hoe ik met deze druk moet omgaan", aldus Koeman.

De bekerfinale tussen Barcelona en Athletic Club begint zaterdag om 21.30 uur en wordt gespeeld in Estadio de La Cartuja in Sevilla. Koeman verwacht dat hij weer een beroep kan doen op de ervaren Gerard Piqué, die terugkeert van een blessure.