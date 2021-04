Ajax-coach Erik ten Hag heeft goede hoop dat zijn ploeg zondag goed voor de dag zal komen in de KNVB-bekerfinale tegen Vitesse. De Amsterdammers werden donderdag door AS Roma uitgeschakeld in de kwartfinales van de Europa League, maar volgens Ten Hag haalt Ajax daar ook motivatie uit.

"We moeten de knop omzetten en dat doen we ook. Een nederlaag doet pijn, maar we zijn getergd om revanche te nemen. Je hebt maar één kans om deze beker te winnen en die moet je grijpen", zei Ten Hag vrijdag op de persconferentie.

Ook bij aanvoerder Dusan Tadic stond het vizier al op de bekerfinale. "Wij zijn professioneel en we spelen altijd om de drie dagen. We kijken altijd van wedstrijd naar wedstrijd. Het is simpel: wij willen prijzen pakken. Of ik fit ben? Ja."

Ajax moet in De Kuip zien af te rekenen met Vitesse. Beide ploegen troffen elkaar in de competitie in september: Ajax speelde toen lang met tien man, maar won in eigen huis wel met 2-1. Ten Hag is op zijn hoede voor de formatie uit Arnhem.

"Vitesse is een buitengewoon goede ploeg en is de revelatie van dit seizoen. Ze hebben van alle topploegen gewonnen dit seizoen, behalve van ons. Het zal een zware wedstrijd worden, maar heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."

Erik ten Hag en Dusan Tadic wonnen de beker al met Ajax in 2019. Erik ten Hag en Dusan Tadic wonnen de beker al met Ajax in 2019. Foto: Pro Shots

Ten Hag heeft puzzel op rechtsbackpositie

Het is nog wel onduidelijk wie Ten Hag tot zijn beschikking heeft als het gaat om de rechtsbackpositie. Noussair Mazraoui, Devyne Rensch en Sean Klaiber zijn alle drie twijfelgevallen voor zondag.

"Ik ga morgen op de training kijken hoe het met Mazraoui is, want ik heb hem nog niet gezien sinds het duel met AS Roma. We zullen dan moeten kijken of hij fit genoeg is, maar er is zeker een kans dat hij er zondag bij is", aldus Ten Hag.

"Rensch heeft woensdag een moment met zijn knie gehad en vandaag niet getraind. Dat moeten we nog bekijken, maar dat is nog niet uitgesloten. Door de naam van Klaiber staat geen streep, maar dat zal moeilijk worden."

De finale tussen Ajax en Vitesse in De Kuip begint zondag om 18.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen zijn er geen toeschouwers welkom in Rotterdam. Björn Kuipers is de scheidsrechter van dienst.