Scheidsrechter Christiaan Bax leidt vrijdag met Telstar-Excelsior zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal. De 32-jarige Rotterdammer kan het fluiten niet langer combineren met zijn studie, zegt hij vrijdag tegen het AD.

Bax, die in 2011 zijn debuut maakte als arbiter in het profvoetbal, is al elf jaar werkzaam als fysiotherapeut en zit inmiddels in zijn eerste jaar van de opleiding tot osteopaat. Hij gaat zich nu volledig richten op zijn maatschappelijke carrière.

"Vorig jaar juni ben ik met die studie begonnen en ik had in januari 2020 al bij de KNVB aangegeven dat dit mijn laatste seizoen zou zijn. En als de combinatie al te zwaar zou worden, was ik eerder gestopt", zegt Bax.

"Maar door corona lag ook de studie stil, waardoor ik als scheidsrechter kon doorgaan. Ik heb altijd voor 100 procent op voetbal gefocust. Dan kan ik niet op 70 of 80 procent de wedstrijden gaan fluiten. Dat is niet eerlijk naar mezelf toe, maar ook niet naar de spelers en de clubs."

Bax floot in totaal 234 wedstrijden in het betaald voetbal in Nederland, waarvan 44 in de Eredivisie en 169 in de Eerste Divisie. Hij leidde nooit een interland of een duel in de Europese bekertoernooien.

Er staan in zowel de Eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie nog vijf speelrondes op het programma.