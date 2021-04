Bundesliga-organisator DFL heeft vrijdag de komende drie competitiewedstrijden van Hertha BSC uitgesteld door een corona-uitbraak bij die club. Het gaat om de duels met 1. FSV Mainz 05, SC Freiburg en Schalke 04.

Donderdag meldde Hertha dat trainer Pál Dárdai, assistent Admir Hamzagic en aanvaller Dodi Lukebakio positief zijn getest op het coronavirus. Toen daar later ook nog verdediger Marvin Plattenhardt bijk wam, moest de hele selectie in quarantaine.

Daarop vroeg Hertha met succes uitstel aan bij de DFL voor de komende drie competitiewedstrijden. Er wordt nu gezocht naar nieuwe speeldata voor deze affiches. Deze worden naar verwachting volgende week bekendgemaakt.

"In sportief opzicht worden we hierdoor geraakt, want we moeten nu in mei zes wedstrijden afwerken om ons te handhaven in de Bundesliga voordat het seizoen op 22 mei eindigt", zegt technisch directeur Arne Friedrich.

Hertha kent een teleurstellend seizoen. De ploeg van de Nederlandse spelers Javairô Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan staat slechts op doelsaldo boven de degradatiezone, op de vijftiende plaats.

Doordat de wedstrijd van Hertha tegen Mainz komende zaterdag niet doorgaat, is het uitgesloten dat Schalke dit weekend al definitief degradeert. De hekkensluiter heeft met nog zes speelrondes te gaan dertien punten achterstand op Hertha.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga