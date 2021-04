Ajax of Vitesse krijgt zondag bij winst van het TOTO KNVB Beker-toernooi niet de beker overhandigd door een clubcoryfee. Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar in de finale geen fysieke uitreiking op het veld in De Kuip.

De trofee wordt op een zuil op het podium gezet en kan dan worden gepakt door de aanvoerder van Ajax of Vitesse. De wedstrijd wordt gespeeld in een leeg stadion.

Vorig jaar ging de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht niet door vanwege de coronacrisis. Het vorige seizoen werd dan ook zonder bekerwinnaar afgesloten.

Ajax won de beker in 2019 voor de negentiende keer en is daarmee recordhouder. Vitesse won de beker in 2017 en veroverde zodoende de eerste prijs in de clubgeschiedenis.

Ajax-Vitesse begint zondag om 18.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers, die kan rekenen op hulp van VAR Pol van Boekel en doellijntechnologie.

De winnaar van de beker krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League. Dat zou met name voor Vitesse van belang zijn, aangezien Ajax zich waarschijnlijk plaatst voor de Champions League.