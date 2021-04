De tuchtcommissie van de KNVB heeft vrijdag Fortuna Sittard-speler Roel Janssen niet geschorst voor zijn rode kaart tegen FC Emmen. De verdediger moet wel een wedstrijd toekijken omdat hij wel geschorst werd voor zijn uitspraken na afloop van de wedstrijd over scheidsrechter Joey Kooij.

Janssen kreeg zaterdag tegen FC Emmen (1-3-nederlaag) rood van Kooij na het veroorzaken van een strafschop. Hij hield tegenstander Paul Gladon vast en volgens Kooij ontnam Janssen de spits van Emmen daardoor een directe scoringskans.

De tuchtcommissie gaat hier niet in mee, omdat er nog verdedigers in de buurt waren van de situatie en de bal schuin van het doel lag.

Janssen was na de wedstrijd niet te spreken over het optreden van Kooij. "Deze jongen kan gewoon niet fluiten. Het is een heel arrogant ventje, daar kan je niks mee", zei hij onder meer voor de camera van ESPN.

Volgens de KNVB bracht Janssen Kooij "in diskrediet" met zijn uitspraken, nadat hij op het veld al "beledigende taal" had geuit tegen de arbiter. Janssen werd om die reden voor één duel uitgesloten.

Door de beslissing van de tuchtcommissie mist Janssen het uitduel van Fortuna Sittard van volgende week zondag met ADO Den Haag. De Limburgers zijn al nagenoeg zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie.