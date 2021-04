Vitesse-trainer Thomas Letsch is onder de indruk van de manier waarop zijn spelers en de hele stad Arnhem toeleven naar de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. Volgens de Duitser kan de kraker voor zijn spelers niet vroeg genoeg beginnen.

"De hele stad heeft last van cupkoorts", zei Letsch vrijdag op zijn persconferentie in het GelreDome. "Je ziet posters op ramen en er heerst een geweldige sfeer. In de groep voel ik die koorts ook steeds, iedereen wil fit blijven en wacht op het eerste fluitsignaal. Je kan voelen dat dit iets speciaals is voor de club en de hele stad."

Vitesse heeft zich de hele week voor kunnen bereiden op het treffen met Ajax, dat donderdagavond nog in actie kwam in de kwartfinales van de Europa League. De Amsterdammers bleven in Stadio Olimpico op een 1-1-gelijkspel steken en werden uitgeschakeld door AS Roma.

"We hebben het duel met z'n allen gekeken, maar eerlijk gezegd denk ik niet dat de uitslag invloed gaat hebben op de finale van zondag. Ajax was de betere ploeg en ze zijn op een ongelukkige wijze uitgeschakeld", zei de 52-jarige Letsch.

"Ajax is op dit moment duidelijk de beste ploeg van Nederland, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar wij hebben dit seizoen in de toppers laten zien dat we die wedstrijden goed aankunnen. Voor mij wordt dit de belangrijkste wedstrijd uit mijn loopbaan, want het is mijn eerste finale. Hier doe je het voor in de voetballerij."

Supporters van Vitesse staken de spelers deze week met een sfeeractie een hart onder de riem. Supporters van Vitesse staken de spelers deze week met een sfeeractie een hart onder de riem. Foto: ANP

Pasveer: 'De jongens kunnen deze druk aan'

Vitesse kan de KNVB-beker voor de tweede keer winnen, nadat de Arnhemmers in de finale van 2017 door twee goals van spits Ricky van Wolfswinkel te sterk waren voor AZ. Doelman Remko Pasveer was er toen (net als de rest van de huidige selectie) nog niet bij, maar denkt dat deze ploeg dezelfde prestatie kan leveren.

"Er ligt meer druk op deze wedstrijd dan normaal, maar we hebben jongens die daar goed mee om kunnen gaan en zichzelf willen laten zien. We zijn niet bang of iets dergelijks", benadrukte Pasveer, die wel beseft dat Vitesse alles moet geven om een goede kans te maken tegen Ajax.

"Maar tegen AS Roma hebben we kunnen zien dat de beste ploeg niet altijd wint. En dat was een tweeluik, waarom zou het in één wedstrijd niet kunnen? Het zal draaien om de manier waarop we de duels aangaan en of we durven te voetballen. De enige manier om Ajax te bestrijden is onszelf in voetballend opzicht laten zien. Dan doen we zeker niet onder."

De finale tussen Vitesse en Ajax in De Kuip begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. De Amsterdammers zijn nog altijd bekerhouder, doordat de bekerfinale van vorig seizoen tussen Feyenoord en FC Utrecht vanwege de coronapandemie niet gespeeld kon worden.