Als Ajax zondag de KNVB-bekerfinale tegen Vitesse wint, dan heeft de Amsterdamse club voor het eerst in de clubhistorie vier nationale prijzen op rij veroverd. Het record is in handen van PSV, dat in de jaren tachtig vijf nationale prijzen op rij pakte.

Ajax staat nu op drie prijzen op rij, na de landstitel, de beker en de Johan Cruijff Schaal in 2019. De prijzenreeks leek ten einde toen de ploeg van trainer Erik ten Hag vorig jaar in de halve finales van het bekertoernooi werd uitgeschakeld door FC Utrecht, maar door het schrappen van de eindstrijd vanwege de coronapandemie werd de beker in 2020 niet uitgereikt.

Doordat Ajax momenteel op koers ligt voor de landstitel, zou de club deze maand zelfs de vijfde prijs op rij kunnen pakken, maar dan moet zondag in De Kuip wel afgerekend worden met Vitesse.

PSV is nu de enige club met vijf nationale prijzen op rij: de landstitel en de beker in 1988, de landstitel en de beker in 1989 en de bekerwinst op 25 april 1990. De reeks van PSV was voorbij toen Ajax op 6 mei 1990 kampioen werd. In die jaren werd er nog niet gespeeld om de Supercup of Johan Cruijff Schaal: dat gebeurt pas sinds 1991.

Finale is tiende bekerconfrontatie tussen Ajax en Vitesse

De finale wordt de tiende bekerconfrontatie en de eerste eindstrijd ooit tussen Ajax en Vitesse. Ajax won zes van de voorgaande bekerduels en drie keer stapte Vitesse als winnaar van het veld.

De eerste confrontatie was in 1907, toen Vitesse met 2-0 won, en de laatste was vorig jaar, toen Ajax de kwartfinale in het GelreDome met 0-3 won.

De eindstrijd in De Kuip begint zondag om 18.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Het is de vijfde bekerfinale voor Vitesse, dat de 'zilveren dennenappel' alleen in 2017 won. Recordhouder Ajax staat voor de 26e keer in de bekerfinale en won het toernooi al negentien keer.