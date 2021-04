De Oranjevrouwen zijn groepshoofd op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zit woensdag bij de loting in Zürich in pot 1, samen met gastland Japan en wereldkampioen de Verenigde Staten.

De potindeling is gemaakt op basis van de FIFA-ranking, waarop Nederland derde staat achter de Verenigde Staten (eerste) en Duitsland (tweede), dat zich niet heeft geplaatst voor het olympische voetbaltoernooi.

Zweden, Groot-Brittannië en Brazilië vormen pot 2, Canada, Australië en China pot 3 en Nieuw-Zeeland, Chili en Zambia pot 4. Bij de loting worden de twaalf landen verdeeld over drie groepen van vier.

De nummer één en twee van elke poule gaan naar de kwartfinales, samen met de twee beste nummers drie. Het voetbaltoernooi wordt verspreid over Japan gespeeld in zes steden: Tokio, Sapporo, Miyagi, Kashima, Saitama en Yokohama.

Nederland verzekerde zich bij het WK van 2019 van de eerste deelname aan de Spelen. De equipe van Wiegman haalden als Europees kampioen de finale, waarin met 0-0 werd verloren van de Verenigde Staten.

Nederland evenaart hoogste positie ooit

Eerder op vrijdag werd bekend dat Nederland de hoogste positie ooit evenaarde op de FIFA-ranking. Oranje klom op de ranglijst van april ten koste van Frankrijk van de vierde naar de derde plaats.

Nederland boekte in de afgelopen interlandperiode wisselende resultaten in oefenduels. Het team ging vorige week in Marbella met 1-0 onderuit tegen Spanje en was dinsdag in Nijmegen met 5-0 te sterk voor Australië.

Na het bereiken van de finale op het WK van 2019 stond Nederland al een tijdje op de derde plaats. Begin vorig jaar zakte Oranje naar de vierde plaats. Nederland speelt in aanloop naar de Spelen nog een aantal oefenwedstrijden.

Wiegman neemt na de Spelen afscheid als bondscoach. De KNVB is al acht maanden op zoek naar een opvolger voor de 51-jarige Haagse, die keuzevrouw wordt van de Engelse vrouwen, maar heeft die nog niet gevonden.