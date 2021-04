Paul Pogba heeft forse kritiek geuit op de manier waarop José Mourinho in zijn tijd als Manchester United-manager met zijn spelers omging. De Franse middenvelder houdt geen goed gevoel over aan de samenwerking met de Portugees.

De relatie tussen de 28-jarige Pogba en Mourinho leek in september 2018 te vertroebelen. 'The Special One' greep na de blamage tegen Derby County in de League Cup in door de middenvelder zijn rol als reserveaanvoerder af te nemen. Drie maanden later besloot Manchester United om Mourinho te ontslaan.

"De band die ik nu met Ole Gunnar Solskjaer heb, is anders", zegt Pogba in gesprek met Sky Sports over de opvolger van Mourinho. "Hij heeft een andere stijl en zou niet zomaar tegen zijn spelers ingaan. Ole kan ook spelers passeren, maar het is niet zo dat hij dan net doet alsof ze niet meer bestaan. Dat is het verschil tussen hem en Mourinho."

Het was overigens Mourinho die Pogba in de zomer van 2016 voor 105 miljoen euro naar Manchester haalde. Volgens de 78-voudig international van Frankrijk had hij in de eerste periode bij 'The Red Devils' een prima relatie met zijn manager.

"Iedereen kon zien dat ik een geweldige band met Mourinho had. Maar van de ene op de andere dag was daar niks meer van over en vroeg ik me af hoe dat kan. Dat is het aparte. Ik kan het ook niet verklaren", aldus Pogba.

Onder Solskjaer wacht Manchester United nog altijd op de eerste prijs. 'The Red Devils' lijken geen kans meer te maken op de landstitel, maar bereikten donderdagavond wel de halve finales van de Europa League. Voor een plek in de eindstrijd wacht AS Roma, dat Ajax uitschakelde. Mourinho is sinds het najaar van 2019 coach van Tottenham Hotspur.