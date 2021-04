Rick Karsdorp ziet het bereiken van de halve finales van de Europa League met AS Roma ook als een persoonlijk succes. De rechtsback is dit seizoen na zeer moeizame beginjaren verzekerd van een basisplek bij de Italianen, die donderdagavond Ajax uitschakelden.

De 26-jarige Karsdorp verruilde Feyenoord in de zomer van 2017 voor AS Roma, maar door een zware knieblessure kwam hij in zijn eerste twee seizoenen slechts tot vijftien officiële wedstrijden. Na een jaar op huurbasis bij zijn oude club Feyenoord veroverde Karsdorp dit seizoen een basisplek bij AS Roma.

"Het bereiken van de halve finales zie ik als een mooie beloning na de afgelopen drie jaar", zei Karsdorp donderdag na het 1-1-gelijkspel tegen Ajax op RTL 7. "De eerste twee jaar ben ik alleen maar geblesseerd geweest. Daarna ging ik terug naar Feyenoord en kwam ik hier zonder verwachtingen terug. Nu speel ik alles."

In de return tegen Ajax (1-1) speelde Karsdorp al zijn 35e officiële wedstrijd van het seizoen. De vleugelverdediger miste de eerste ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA door een schorsing. AS Roma won die wedstrijd met 1-2, waardoor het gelijkspel van donderdag genoeg was om de halve finales te bereiken.

'Als ik toch een Nederlandse club uitschakel, dan het liefst Ajax'

Door zijn Feyenoord-verleden had het duel met Ajax een speciaal tintje voor Karsdorp. "Ik ben supporter van het Nederlandse voetbal. Maar als er toch een Nederlandse club moet worden uitgeschakeld, dan het liefst Ajax", zei de lachende rechtsback, die vindt dat zijn ploeg de terechte halvefinalist is.

"Het was wel even billenknijpen, maar op basis van deze wedstrijd zou ik niet weten waarom de spelers van Ajax gefrustreerd zouden moeten zijn. Voetballend waren ze over twee wedstrijden beter, maar uiteindelijk staan wij in de halve finales. Daar komt geluk bij kijken, maar we hebben laten zien een volwassen ploeg te zijn."

In de halve finales wacht AS Roma een krachtmeting met Manchester United, dat simpel de laatste vier bereikte door Granada twee keer met 2-0 te verslaan. De andere halve finale gaat tussen Arsenal en Villarreal.