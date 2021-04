Patrick Kluivert is zeer waarschijnlijk aan zijn laatste maanden als hoofd jeugdopleiding van FC Barcelona bezig. De voormalige spits zegt dat de nieuwe voorzitter Joan Laporta het liefst iemand anders op zijn positie wil.

"Ik moet nog een gesprek hebben, maar ik denk wel dat dit mijn laatste seizoen zal zijn als hoofd jeugdopleiding", vertelt de 44-jarige Kluivert in de podcast Warming Up. Spaanse media speculeren al langer over een aanstaand vertrek van de Nederlander.

Kluivert tekende in de zomer van 2019 voor twee jaar als hoofd jeugdopleiding van FC Barcelona. De 79-voudig international van Oranje zegt dat de in maart verkozen voorzitter Laporta een voorkeur heeft voor José Ramón Alexanko op die positie.

"Het is jammer. Je bent iets begonnen wat je goed hebt gedaan. Maar als ik wegga, heb ik het met heel veel plezier gedaan. Er komt vast een nieuwe kans voor mij", aldus Kluivert, die tussen 1998 en 2004 als speler onder contract stond bij Barcelona. Bij de Catalanen is Ronald Koeman op dit moment hoofdtrainer.

Kluivert wil terugkeren als coach

Het is de eerste keer dat Kluivert de positie van hoofd jeugdopleiding bekleedt. De voormalige spits was eerder onder meer trainer van de beloften van FC Twente, assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal en het Kameroen van Clarence Seedorf en directeur voetbalzaken bij Paris Saint-Germain.

De kans is vrij groot dat Kluivert als coach terugkeert in de voetballerij. "Ik ben met coachen begonnen, daarna ben ik de bestuurlijke kant opgegaan. Dat is ook fantastisch, maar het veld, het gras, dat blijft het mooiste wat er is. Ik kijk wat de mogelijkheden zijn en ga daaruit de beste keuze maken."

In zijn spelerscarrière droeg Kluivert het shirt van Ajax, AC Milan, FC Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV en Lille OSC. De oud-spits boekte zijn grootste successen met Ajax, waarmee hij in 1995 onder meer de Champions League en de wereldbeker voor clubs won.