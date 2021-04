Nederland heeft dit Europese seizoen in totaal 9,2 punten voor de coëfficiëntenranglijst van de UEFA gepakt. De nummer zeven deed het daarmee minder goed dan vorig seizoen, maar beter dan in alle andere seizoenen in de afgelopen negen jaar.

Met Ajax werd donderdag ook de laatste Nederlandse club uitgeschakeld in Europa. De Amsterdammers speelden in Rome met 1-1 gelijk tegen AS Roma en dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales van de Europa League.

PSV (zestiende finales Europa League), AZ, Feyenoord (beide groepsfase Europa League) en Willem II (voorronde Europa League) werden in een eerder stadium al uitgeschakeld. Ajax pakte door het gelijkspel in Rome nog wel 0,2 punten voor de coëfficiëntenranglijst, waardoor Nederland op 9,2 punten eindigde.

Daarmee werd bijna de zeldzame prestatie van vorig seizoen geëvenaard, toen Nederland de Europese campagne met 9,4 punten afsloot. Dat was het grootste aantal sinds het ijzersterke seizoen 2011/2012 (13,6 punten).

Nederland kwam daarna nog maar drie keer boven de 9,0 punten uit: dit seizoen, vorig seizoen en in 2016/2017. Ajax haalde vier jaar geleden de finale van de Europa League en hielp Nederland mede daardoor aan een eindscore van 9,1 punten.

Punten Nederland voor coëfficiëntenlijst 2011/2012 - 13,600

2012/2013 - 4,214

2013/2014 - 5,916

2014/2015 - 6,083

2015/2016 - 5,750

2016/2017 - 9,100

2017/2018 - 2,900

2018/2019 - 8,600

2019/2020 - 9,400

2020/2021 - 9,200

Punten uit seizoen 2016/2017 vallen straks weg

Het was al duidelijk dat Nederland dit seizoen op de zevende plek van de coëfficiëntenlijst zou eindigen. Het gat met nummer zes Portugal is voorlopig onoverbrugbaar, terwijl de voorsprong op naaste belagers Rusland, België en Oostenrijk redelijk comfortabel is.

De landen in de top zes krijgen (minstens) twee tickets voor de groepsfase van de Champions League. Op dit moment mag Nederland als nummer zeven één club afvaardigen naar de groepsfase van het miljoenenbal. De nummer twee krijgt een ticket voor de voorronde.

De coëfficiëntenranglijst wordt altijd gebaseerd op de prestaties van landen in de laatste vijf seizoenen. Dat betekent dat de door Nederland in het seizoen 2016/2017 behaalde punten straks wegvallen. Achtervolgers Rusland en België verliezen echter nog meer punten.

Stand coëfficiëntenlijst UEFA 1. Engeland - 98,283

2. Spanje - 96,997

3. Italië - 75,153

4. Duitsland - 73,570

5. Frankrijk - 56,081

6. Portugal - 48,549

7. Nederland - 39,200

8. Rusland - 38,382

9. België - 36,500

10. Oostenrijk - 35,825