Dusan Tadic zat er donderdagavond even doorheen na de uitschakeling van Ajax in de kwartfinales van de Europa League. De aanvoerder van de Amsterdammers baalt er na het 1-1-gelijkspel tegen AS Roma vooral van dat zijn doelpunt in de tweede helft na ingrijpen van de VAR alsnog werd afgekeurd.

Ajax kwam vlak na rust op voorsprong via Brian Brobbey en leek niet veel later de 0-2 te maken via Tadic. Arbiter Anthony Taylor werd echter gecorrigeerd door de VAR, die in tegenstelling tot de scheidsrechter - die dicht op de situatie stond - wél een overtreding van Nicolás Tagliafico op Henrikh Mkhitaryan constateerde.

"Ik wil echt niet naar excuses zoeken", begon de 32-jarige Tadic zijn verhaal. "Maar de scheidsrechter zei tegen mij: ga door, ga door. Dan heeft hij het moment beoordeeld, denk ik. Maar dan gaat hij toch naar de kant en keurt hij dat doelpunt af. Dat was toch wel een belangrijk moment. Anders hadden we met 0-2 voorgestaan."

Het was een van de weinige gevaarlijke momenten van Ajax in de tweede helft. Zeker na de 1-1 van Edin Dzeko in de 72e minuut kwamen de Amsterdammers vrijwel niet meer voor het doel van Pau López. Tadic wil niet denken aan wat er was gebeurd als hij in de heenwedstrijd (1-2-verlies) zijn strafschop 'gewoon' had benut.

"Ook dat was een belangrijk moment", erkende de Serviër. "Maar we hebben net nog zo veel kansen gehad om die onnodige nederlaag van 1-2 goed te maken. Ik ben trots op mijn ploeg. We waren in beide duels sterker, maar staan helaas wel met lege handen. Dit was zo onnodig. We hadden naar de volgende ronde gemoeten."

Ajax kan zich door de Europese uitschakeling gaan richten op de duels in eigen land, met om te beginnen zondag de finale tegen Vitesse in de TOTO KNVB Beker. Bij Ajax is het de afgelopen week nauwelijks over dat duel gegaan. "Maar vanaf vrijdag gaan we ons voorbereiden. Wij moeten die finale gewoon winnen", aldus Tadic.