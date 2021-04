Trainer Paulo Fonseca vindt dat AS Roma het heeft verdiend om ten koste van Ajax de halve finales van de Europa League te bereiken. De Italianen hadden donderdagavond aan een 1-1-gelijkspel genoeg om zich bij de laatste vier te voegen.

"We speelden erg goed, vooral defensief. In de vorige wedstrijd in Amsterdam hadden we een stuk meer problemen tegen Ajax. Dit keer hebben we al hun aanvallen af kunnen stoppen, en dat is een fraaie prestatie tegen deze sterke ploeg", zei Fonseca na de wedstrijd in Stadio Olimpico.

Ajax bewees zichzelf vorige week al een slechte dienst door thuis met 1-2 te verliezen. In de return zorgde Brian Brobbey vlak na rust wel voor de openingstreffer, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag was in het grootste gedeelte van de tweede helft aanvallend machteloos en incasseerde in de 72e minuut de 1-1 van Edin Dzeko.

"Wij speelden wat pragmatisch vanwege onze goede uitgangspositie en ik denk dat we dat goed hebben gedaan", zei Fonseca, die de laatste weken onder druk stond vanwege de teleurstellende resultaten van zijn ploeg in de Serie A.

"Ik weet nu alleen dat ik de volgende wedstrijd nog steeds de coach ben. We zullen zien wat deze prestatie voor mijn toekomst betekent, maar dat is nu niet belangrijk. Ik heb nog nooit de halve finales van een Europees toernooi bereikt, dus dit is iets waar ik heel trots op ben."

320 Terugblik: 'Ajax kwam mentale tik na afgekeurde 0-2 niet te boven'

Dzeko vindt dat AS Roma moet genieten van duels met United

In de halve finales wacht AS Roma met Manchester United een op papier nog zwaardere kluif. Spits Dzeko vindt dat zijn ploeg vooral moet genieten van de duels met 'The Red Devils', die in de kwartfinales eenvoudig afrekenden met Granada (0-2 en 2-0).

"We kunnen tegen iedereen spelen. Met Sporting Braga, Shakhtar Donetsk en Ajax hebben we geen gemakkelijke route naar de halve finales gehad. Nu mogen we weer tegen een geweldige ploeg spelen en zullen we alles moeten geven om de finale te bereiken", aldus de 35-jarige Bosniër.

"Er zijn veel jonge jongens die voor het eerst in hun loopbaan zo'n belangrijke wedstrijd spelen, maar daar moeten ze ook een beetje van genieten. Je mag niet elke dag op Old Trafford spelen."

Ajax kan zich nu volledig op de TOTO KNVB Beker en de Eredivisie richten. De Amsterdammers, die nog maar twee overwinningen verwijderd zijn van de 35e landstitel, spelen zondag de bekerfinale tegen Vitesse.