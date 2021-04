Trainer Erik ten Hag vindt de uitschakeling van Ajax in de kwartfinales van Europa League onterecht. De Amsterdammers kwamen donderdag in de return niet verder dan een 1-1-gelijkspel en konden de 1-2-nederlaag uit de eerste wedstrijd daarmee niet herstellen.

"Dit is heel vervelend", aldus Ten Hag na afloop bij RTL 7. "De beste partij en de ploeg die de wedstrijd twee keer heeft gedomineerd ligt eruit. We maakten de kansen niet af, net als vorige week. Dan weet je op dit niveau dat je niet verdergaat."

"We hebben ook geen geluk gehad, laten we dat ook vooral stellen", vervolgde de coach. "Om onbegrijpelijke redenen werd de 0-2 afgekeurd. Ik heb het moment niet teruggezien, maar de scheidsrechter stond erbovenop en zei: doorgaan. Dat lijkt me dan een reglementaire goal."

Ten Hag verwees daarmee naar het afgekeurde doelpunt van Dusan Tadic in de 56e minuut. De aanvoerder leek Ajax na de openingstreffer van Brian Brobbey op de belangrijke 0-2 te schieten, maar de VAR zag in de aanloop naar de treffer dat Nicolás Tagliafico een overtreding had gemaakt en riep scheidsrechter Antony Taylor naar de kant. Die draaide zijn beslissing terug.

Ten Hag vond niet dat de afwezigheid van dragende spelers als Daley Blind (blessure), Sébastien Haller (niet ingeschreven) en André Onana (dopingschorsing) Ajax heeft opgebroken in het tweeluik met AS Roma. "Want we deden ook heel veel dingen goed. Het gaat niet om de spelers die er niet zijn, maar die op het veld stonden. Ze hebben het uitstekend gedaan."

"Het wordt niet moeilijk om de jongens voor de bekerfinale voor te bereiden, want we gaan een finale spelen", keek Ten Hag al vooruit naar de bekerfinale van komende zondag tegen Vitesse. "Wij kunnen met zelfvertrouwen naar De Kuip afreizen als je ziet wat we vandaag op het veld hebben gebracht."

Davy Klaassen baalt na het laatste fluitsignaal in Rome. Davy Klaassen baalt na het laatste fluitsignaal in Rome. Foto: Pro Shots

Klaassen: 'Voelt onterecht'

Ook Davy Klaassen vond dat Ajax een plek in de halve finales van de Europa League had verdiend. "Als je over twee wedstrijden kijkt, voelt deze uitschakeling zeker onterecht", zei de middenvelder bij RTL 7. "Maar daar heb je niet zo veel aan. We moeten in de spiegel kijken. Hoe onterecht ook, we moeten hier gewoon winnen."

"Je weet dat als je hier na een 1-2 komt, dat ze niet gaan aanvallen", vervolgde Klaassen. "Het was lastig om er doorheen te spelen. We hadden ook momenten om te kunnen scoren, maar toch echt te weinig."

Klaassen voelde zich bovendien schuldig dat hij de ban niet in de eerste helft al gebroken. In de openingsfase kreeg hij een dot van een kans, maar zijn inzet werd gekraakt. "Ik had die bal moeten maken, 100 procent. Hij moet erin", was hij zelfkritisch.

"Het is niet moeilijk om nu naar de bekerfinale te schakelen. We wisten dat, wat het resultaat van deze wedstrijd ook zou zijn, we niet teleurgesteld of blij konden zijn. We moeten gelijk door."