De complete selectie van Hertha BSC gaat voor veertien dagen in quarantaine na een vierde coronageval in de selectie. Dat maakt de club van de Nederlanders Deyovaisio Zeefuik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan donderdag bekend.

Na positieve testen van trainer Pál Dárdai, assistent-trainer Admir Hamzagic en Dodi Lukébakio bleek donderdag ook Marvin Plattenhardt besmet met het coronavirus. Hij vertoont geen symptomen en is direct in isolatie gegaan.

Vanwege de quarantaineplicht voor de hele selectie heeft de club uit Berlijn om uitstel van de komende drie Bundesliga-wedstrijden gevraagd. Het gaat om de duels met Mainz, Freiburg en Schalke 04. Hertha staat een plek boven de degradatiestreep en is nog lang niet zeker van lijfsbehoud.

"Na overleg met onze hygiënemedewerker hebben we de hygiënemaatregelen tijdens de laatste interlandperiode aangescherpt en daarmee hoopten we dat de eerdere positieve coronatest van Rune Jarstein een op zichzelf staand geval zou blijven. Helaas is dat niet bevestigd", aldus technisch directeur Arne Freidrich.

"Door de coronagevallen zijn we nu gedwongen om veertien dagen in quarantaine te gaan. Vanuit gezondheidsoogpunt is dit absoluut de juiste stap. Het team blijft dankzij digitale trainingsoefeningen fit. We moeten ondanks de moeilijke omstandigheden deze situatie accepteren en zullen alles in het werk stellen om seizoen succesvol af te sluiten."