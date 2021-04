Manchester United heeft zich donderdag op eenvoudige wijze geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Engelsen wonnen met Donny van de Beek als invaller ook de return tegen Granada: 2-0. Arsenal en Villarreal schaarden zich eveneens bij de laatste vier.

United had zich vorige week met een 0-2-overwinning in de heenwedstrijd al een uitstekende uitgangspositie verschaft en kwam op Old Trafford al na zes minuten op voorsprong via Edinson Cavani. De Uruguayaan vond het doel met een volley, nadat Paul Pogba een voorzet met het hoofd had verlengd.

Het restant van de eerste helft leverde enkel een grote kans voor Granada-middenvelder Yangel Herrera op. Na rust kwam Van de Beek in het veld voor Pogba en de Oranje-international was in de zestigste minuut dicht bij de 2-0 met een afstandsschot dat net naast ging.

In blessuretijd zorgde Jesús Vallejo met een eigen doelpunt voor de 2-0, waardoor United probleemloos de halve eindstrijd bereikte. Daarin speelt de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer tegen AS Roma, dat Ajax dankzij een 1-1-gelijkspel in de return in Rome uitschakelde.

Vreugde bij Arsenal na de 0-3 van Bukayo Saka.

Arsenal scoort drie keer binnen half uur

In Tsjechië revancheerde Arsenal zich met een 0-4-zege op Slavia Praag voor het 1-1-gelijkspel van vorige week in Londen. Alexandre Lacazette scoorde tweemaal en de andere treffers kwamen op naam van Nicolas Pépé en Bukayo Saka.

Emile Smith Rowe dacht Arsenal al na veertien minuten op voorsprong te hebben gebracht, maar zijn doelpunt werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Vier minuten later opende Pépé op aangeven van Smith Rowe alsnog de score.

Binnen tien minuten breidden Lacazette (strafschop) en Saka (afstandsschot) de score uit naar 0-3. Lacazette bepaalde een klein kwartier voor tijd op aangeven van Pépé ook de eindstand.

Villarreal viert de 2-0 van Gerard Moreno.

Villarreal rekent af met Dinamo Zagreb

Bij de laatste vier neemt Arsenal het op tegen Villarreal, dat Dinamo Zagreb versloeg. De Spanjaarden wonnen de door scheidsrechter Danny Makkelie geleide return op eigen veld met 2-1, nadat ze in de heenwedstrijd al met 0-1 te sterk waren voor de Kroaten.

Villarreal leidde halverwege met 2-0 dankzij doelpunten van Paco Alcácer en Gerard Moreno. Mislav Orsic deed in de tweede helft nog wat terug namens Dinamo Zagreb.

Het is de vierde keer dat Villarreal in de halve finales van de Europa League/UEFA Cup staat. Voor de ploeg waren de halve finales in 2004, 2011 en 2016 telkens het eindstation.

