Ajax is er donderdag niet in geslaagd de halve finales van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer Erik ten Hag was in de return in Italië sterker dan AS Roma, maar kwam niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Na de 1-2-nederlaag vorige week in Amsterdam was dat niet genoeg om door te gaan.

Ajax had in Stadio Olimpico voor rust veel meer balbezit en de beste kansen, maar gescoord werd er niet. Aan het begin van de tweede helft tekende invaller Brian Brobbey voor de 0-1 en vlak daarna werd een treffer van Dusan Tadic afgekeurd.

De Amsterdammers hoopten op de 0-2, maar het was Roma-spits Edin Dzeko die achttien minuten voor tijd scoorde (1-1). Na die gelijkmaker kon Ajax geen vuist meer maken, waardoor het Europese seizoen van de club voorbij is.

AS Roma speelt in de halve finales tegen Manchester United, dat te sterk was voor Granada. De andere halve eindstrijd gaat tussen Arsenal en Villarreal.

Voor Ajax rest zondag de KNVB-bekerfinale in De Kuip tegen Vitesse en de Amsterdammers liggen op koers voor het kampioenschap. Als de club de komende twee wedstrijden wint van FC Utrecht en AZ is de 35e landstitel een feit.

AS Roma-spits Edin Dzeko juicht na de 1-1. AS Roma-spits Edin Dzeko juicht na de 1-1. Foto: ANP

Ajax heeft voor rust 74 procent balbezit

Ajax wist dat het donderdagavond in Stadio Olimpico voor een lastige opdracht stond en bijna werd het al snel nog moeilijker. In de achtste minuut schoot AS Roma-middenvelder Jordan Veretout raak, maar de goal werd afgekeurd omdat de Fransman buitenspel stond.

Een Italiaanse voorsprong was ook niet verdiend geweest, want Ajax combineerde en kreeg al snel kansen. Op aangeven van Antony had Klaassen 0-1 kunnen maken, maar het schot van de Oranje-international werd geblokt. Even later schoot Tadic op doelman Pau López na een lage voorzet Sean Klaiber. Het bleek de laatste actie van rechtsback Klaiber, die zich vanwege een blessure in de 22e minuut liet vervangen door Perr Schuurs.

In het restant van de eerste helft bleef Ajax domineren. De ploeg van Ten Hag had voor rust liefst 74 procent balbezit, maar dat leidde niet tot meer kansen. Het bleef bij een puntertje van Tadic recht in de handen van López.

Brian Brobbey tikt de 0-1 binnen. Brian Brobbey tikt de 0-1 binnen. Foto: Pro Shots

Brobbey vervangt halverwege Antony

In de hoop meer te forceren bracht Ten Hag halverwege Brobbey, die dit Europa League-seizoen al twee keer scoorde, voor Antony. En dat had al na vier minuten het gewenste resultaat. De negentienjarige aanvaller klopte de Roma-verdedigers op snelheid bij een lange pass van Schuurs en tikte de bal langs López (1-0).

In de 54e minuut juichte Ajax zelfs al voor de 2-0, maar die werd na inmenging van de VAR afgekeurd door scheidsrechter Anthony Taylor. Tadic schoot de rebound binnen na een inzet van Brobbey, maar Nicolás Tagliafico had een overtreding gemaakt.

Ajax baalde en in de 72e minuut kreeg de Eredivisie-koploper een nieuwe tegenslag te verwerken. Bij een counter gleed Jurriën Timber uit, waarna de voorzet van Riccardo Calafiori via het been van Ryan Gravenberch precies voor de voeten van Dzeko kwam. De Bosnische spits rondde koel af (1-1).

Die tik kwam Ajax niet te boven. De ploeg van Ten Hag slaagde er niet meer in grote kansen te creëren, ook niet met de aanvallende invallers Oussama Idrissi en Lassina Traoré. Roma hield stand, waardoor Ajax dit seizoen alleen nationaal nog prijzen kan pakken.