Pierre-Emerick Aubameyang is deze week in het ziekenhuis opgenomen met malaria. Dat laat de spits van Arsenal donderdag weten via Instagram.

De 31-jarige Aubameyang liep de parasiet naar eigen zeggen op tijdens de laatste interlandperiode van de nationale ploeg van Gabon, eind maart. Daardoor miste hij afgelopen weekend al de competitiewedstrijd tegen Sheffield United. Arsenal zei toen alleen dat Aubameyang ziek was. Hij speelde vorige week donderdag nog wel tegen Slavia Praag in het eerste kwartfinaleduel in de Europa League.

Nu meldt de spits dat hij een paar dagen in het ziekenhuis heeft gelegen met malaria. "Ik voel me iedere dag een beetje beter, dankzij de geweldige artsen die het virus zo snel constateerden en behandelden", aldus Aubameyang. "Ik voelde me in de afgelopen weken niet helemaal mezelf, maar ik zal snel sterker dan ooit terugkeren."

Aubameyang is sinds zijn komst in 2018 een vaste waarde bij Arsenal en zelfs al enkele seizoenen aanvoerder van de ploeg van manager Mikel Arteta. Hij speelde tot dusver 142 officiële wedstrijden voor 'The Gunners', waarin hij 84 keer trefzeker was.

Dit seizoen is de spits minder op dreef in Londen. In 25 competitiewedstrijden scoorde hij negen keer voor Arsenal, dat eveneens een teleurstellend seizoen doormaakt. In de twee seizoenen daarvoor kwam de Gabonees telkens op 22 doelpunten uit. Daarmee werd de oud-speler van Borussia Dortmund in de jaargang 2018/2019 gedeeld topscorer van de Premier League.

Arsenal is donderdagavond om 21.00 uur begonnen aan de return tegen Slavia Praag in de kwartfinales van de Europa League. De Londenaren speelden de heenwedstrijd met 1-1 gelijk tegen de club uit Tsjechië. De winnaar speelt bij de laatste vier tegen Villarreal of Dinamo Zagreb.